カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」に出展 「『撮る』は、もっと、面白がれる。」をキーメッセージに製品と映像体験を紹介
キヤノンは、2026年2月26日（木）から3月1日（日）までパシフィコ横浜で開催される、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に出展します。ミラーレスカメラやコンパクトデジタルカメラの撮影体験、先進の3Dイメージング技術を活用した映像体験など、多彩なコンテンツを紹介します。
キヤノンブース（イメージ）
今回キヤノンは、「『撮る』は、もっと、面白がれる。」をキーメッセージに掲げ、カメラを通じて日常に彩りをもたらす製品・ソリューション体験を展開します。「EOS Rシステム」やコンパクトデジタルカメラを中心とした幅広い製品の体験コーナーに加え、VR（Virtual Reality：仮想現実）やMR（Mixed Reality：複合現実）による3Dイメージング体験を通じて、写真・映像表現の新たな魅力を提案します。また、プレゼンテーションステージでは、フォトグラファーやクリエイターによる対談・セミナーを開催し、オンラインでもライブ配信を行います。
■ カメラ初心者も楽しめる撮影体験やコンテンツを展示
エントリーユーザー向けミラーレスカメラや、近年若年層から注目を集めるコンパクトデジタルカメラで気軽に撮影を楽しめるコーナーを用意しています。また、コンパクトデジタルカメラ「PowerShot」の発売30周年を記念した特別仕様の「PowerShot G7 X Mark III」を展示します。ペット・旅・料理などのVlogやポートレート撮影に関するクリエイターのセミナー・ワークショップも実施し、初心者でも自身のライフスタイルに合わせて撮影を楽しめるヒントを紹介します。
■ プロ・ハイアマチュアユーザーのニーズに応える製品やソリューションを紹介
「EOS Rシステム」のフルサイズミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」（2025年11月発売）や「EOS R5 Mark II」（2024年8月発売）などの撮影体験コーナーを設けています。ファッションショーやダブルダッチのライブパフォーマンスの撮影を通じ、「EOS Rシステム」の描写力や優れたドライブ性能・AF性能を体感できます。また、カメラで撮影するだけで、簡単に高精細な3D画像を生成できる「Dual Pixel 3D」のコーナーを設けるなど、先進の3Dイメージング技術を活用した映像体験を提案します。
■ 多彩なジャンルのフォトグラファーやクリエイターが登壇するセミナーを開催
多彩なジャンルで活躍するフォトグラファーやクリエイターによるセミナーをプレゼンテーションステージおよびデモンストレーションステージで開催します。オンラインでは、セミナーのライブ配信に加え、アーカイブ映像も順次公開します。「PowerShot G7 X Mark III」で撮影した旅の写真をもとにカメラ撮影の楽しさや製品の魅力を語る対談企画など、CP+限定のコンテンツも配信予定です。
※ 配信内容やスケジュールなどの詳細は、キヤノンCP+特設サイトまたはCP+2026公式ウェブサイトをご覧ください。
〈キヤノンブースの概要〉
■ 会場イベント
・ファッションショーやダブルダッチを被写体とした、「EOS R6 Mark III」・「EOS R5 Mark II」などの撮影体験
・大口径超広角単焦点Lレンズ”RF14mm F1.4 L VCM”（2026年2月20日発売予定）、フィッシュアイズームレンズ”RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM”（2026年2月20日発売予定）の操作体験
・EOSシリーズのミラーレスカメラやシネマカメラのフルラインアップを、手に取って体験できるコンサルティングコーナー
・コンパクトフォトプリンター「SELPHY」の紹介
・動物が間近にいる感覚を味わえる3Dイメージング体験
・ペット・旅・料理などのVlogやポートレート撮影に関するクリエイターのセミナー・ワークショップ
・さまざまなクリエイターによる静止画・動画の作品ギャラリー
・フォトグラファーや映像クリエイターによるセミナー など
＊キヤノンのオンラインサービスをご利用いただくためのユーザーアカウント「Canon ID」をご登録いただいた皆さまを対象に、ブースにて多彩な特典をご用意しています。詳細は、キヤノンCP+特設サイトにて順次ご案内します。
■ オンラインイベント
・プレゼンテーションステージのライブ配信
・「PowerShot G7 X Mark III」で撮影した旅の写真をもとにカメラ撮影の楽しさや製品の魅力を語り合う企画 など
＊配信内容やスケジュールなどの詳細は、キヤノンCP+特設サイト（https://canon.jp/cpplus2026/）またはCP+2026公式ウェブサイト（https://www.cpplus.jp/）をご覧ください。
〈CP+2026開催概要〉
主 催：一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）
開催日程：
［会場イベント］
2026年2月26日（木）～3月1日（日）10：00～18：00
＊初日の10：00～12：00は、プレス関係者・特別招待者・クイックパス（有料優先入場チケット）のみの入場時間帯です。
＊最終日は10：00～17：00
［オンラインイベント］
2026年2月26日（木）10：00～3月1日（日）23：59
＊アーカイブ期間は2026年3月2日（月）～3月31日（火）
サ イ ト： https://www.cpplus.jp/
入 場 料：［会場イベント］無料／ウェブ事前登録制
［オンラインイベント］参加登録不要
＊出演者およびコンテンツは予告なしに追加、変更もしくは中止となる場合があります。