キヤノンのコンパクトデジタルカメラ「PowerShot」が誕生30周年　“PowerShot G7 X Mark III”の記念モデルを発売

キヤノン株式会社

キヤノンのコンパクトデジタルカメラ「PowerShot」は、2026年で誕生30周年を迎えます。これを記念して、限定カラーの本体デザインや30周年記念ロゴが印字された特別仕様の「PowerShot G7 X Mark III」を2026年4月下旬に発売します。

30周年記念ロゴPowerShot G7 X Mark III（30周年記念モデル）

1996年7月に初代モデル「PowerShot 600」が誕生して以来、「PowerShot」はユーザーの多様なニーズに応える幅広いラインアップを展開してきました。高画質な静止画や動画を、ユーザーがより気軽に楽しめることを目指して開発された「PowerShot」は、カメラ初心者からハイアマチュアまで幅広いユーザーに支持されており、2025年12月までに「IXY」も含めたコンパクトデジタルカメラの累計生産台数は２億台を超えています。

現在では、小型・軽量ボディーと高画質・多機能を両立した「Gシリーズ」や、気軽に本格的な動画撮影を楽しめる「Vシリーズ」、高倍率ズームが可能な「SXシリーズ」など、ユーザーのライフスタイルに寄り添ったラインアップを展開しています。

キヤノンは今後も、「PowerShot」とともにユーザーのニーズに応え、先進的な技術と高い表現力を追求することで、写真・映像文化のさらなる発展に貢献していきます。



■「PowerShot」30周年記念モデルを発売

「PowerShot」30周年を記念し、特別仕様の「PowerShot G7 X Mark III」を発売します。「PowerShot G7 X Mark III」（2019年8月発売）は、1.0型で有効画素数約2010万画素（※）の積層型CMOSセンサーや大口径で明るい光学4.2倍ズームレンズを採用し、多彩な映像表現が可能なコンパクトデジタルカメラです。静止画撮影はもちろん、Vlog撮影に特化した「Video Blog」撮影モードを搭載するなど、快適な動画撮影が可能です。今回の30周年記念モデルでは、カメラ本体に限定カラーの「グラファイト」を採用し、コントローラーリングを綾目模様にするなど、高級感と上質さを兼ね備えたデザインにしています。また、30周年記念ロゴを本体に印字し、記念モデルにふさわしい特別感を演出しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13980/table/1174_1_a7a4e874c58e40eee51f9108395373a1.jpg?v=202602050351 ]

※ 総画素数は約2090万画素。