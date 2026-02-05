通信で、地域の未来を変える。全国初・自治体連携型モバイルサービス「たのしむらやまモバイル」始動

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（所在：東京都港区／代表取締役：木野 将徳、以下「エックスモバイル」）は、東村山市およびエネックス株式会社と連携協定を締結し、自治体と民間事業者が協働して提供する全国初の通信サービス「たのしむらやまモバイル」を、令和8年3月より提供開始いたします。なお、これに先立ち、令和8年2月10日より先行申込の受付を開始いたします。

以下の日時に記者会見を開催します。

◼️記者会見日時

令和8年２月10日（火）16時～17時

場所：東村山市役所 いきいきプラザ3階 マルチメディアホール

◼️事業概要

・サービス名称：たのしむらやまモバイル

・開始時期：令和8年3月より提供開始（令和8年2月10日より先行申込受付開始）

・提供体制：エックスモバイル株式会社、東村山市、エネックス株式会社

エックスモバイルが培ってきた経験と自治体の地域支援力を掛け合わせ、料金負担を抑えながら手厚いサポートを提供し、誰もが安心して使える環境を整えることで、東村山の暮らしをもっと楽しく、もっと便利にするモバイルサービスを提供いたします。

通信の力で地域を元気にする、全国初の自治体連携モバイルモデルとして展開してまいります。

◼️月額基本料金

SIM通信サービス／Wi-Fi通信サービス

◼️オプション関連

・かけたい放題

ミニ 【何度でも5分かけ放題】 500円（税込550円）

ライト【何度でも10分かけ放題】 850円（税込935円）

フル【何度でもかけ放題】 1,500円（税込1,650円）

・使い方安心サポート 800円（税込880円）

基本操作の使い方支援（電話・対面）

市が提供する各種アプリ、サービスの使い方支援

【連携協定目的】

「たのしむらやまモバイル」のサービス及びサービス提供に必要な手続きに関わる支援により、デジタルデバイド（情報格差）を解消し、市民の生活の質を向上させること

連携内容：

（１）スマートフォン通信サービス「たのしむらやまモバイル」の企画検討

（２）高齢者等デジタル機器に不慣れな市民へのデジタル機器及びアプリ利活用の促進

（３）生活の質の向上につながる「たのしむらやまポータル」「東村山アインPay」をはじめとする東村山市推奨アプリ等の普及促進

（４）スマートフォンの利活用による情報リテラシーの向上

【連携協定会社概要（所在地、代表者、設立月日）】

・東村山市(東京都東村山市本町一丁目2番地3, 渡部尚, 1964年4月1日)

・エネックス株式会社(東京都東村山市本町2-19-4, 榎本弘容, 1971年8月)

・エックスモバイル株式会社(東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35階, 木野将徳, 2013年10月10日)

■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。 日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる”ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】76億6,498万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/