大日向中等教育学校の開校に向けクラウドファンディングを開始

学校法人茂来学園

学校法人 茂来学園（所在地：長野県南佐久郡佐久穂町大日向1110、理事長：中正雄一）は、「CAMPFIRE」を通じ、大日向中等教育学校の開校（2026年4月）に向けた共感者・応援者を募るクラウドファンディングプロジェクトを2月5日より開始したことを発表します。



https://camp-fire.jp/projects/905013/view(https://camp-fire.jp/projects/905013/view)

１．大日向中等教育学校開校の背景

茂来学園は、2019年に日本初のイエナプランスクールとして「大日向小学校」を、2022年に日本で唯一（※2026年1月時点）のイエナプランスクールの中学校である「大日向中学校」を開校し、子ども一人ひとりの個性と可能性を尊重しながら、互いに協働することを通じて、学力と共に主体性・人間的な豊かさを育む教育の実践に力を注いでまいりました。

このたびの中等教育学校への改編により、義務教育段階と高等教育段階を接続した、6年間一貫教育校となることで、生徒が自らの特性・資質、内面的成長とじっくりと向き合い、「やりたいこと」や「進むべき道」をそれぞれに見つけていく、挑戦と探究に満ちた学びの環境を実現します。茂来学園は小学校から高等学校における12年間一貫のイエナプランスクールにより、子どもたちが自ら考え、選択し、行動する主体的な大人へと成長していくことを引き続き支援していきます。

２．プロジェクト実施の目的

今回のクラウドファンディングには二つの目的があります。一つは大日向中等教育学校の開校に向けた準備資金の支援です。校舎のリノベーション工事は順調に進行中ですが「より良い教育環境を」と願うほど、コストは膨らみます。例えば新校舎のシンボルともいえる、全長70メートルの大廊下に設置される造作家具は、廊下というありきたりな場所がフレキシブルに使える多機能なスペースになるよう工夫されています。中高生がどう使っていくのかがとても楽しみなスペースではありますが、その他の造作家具と合わせて1,000万円 ほどかかっています。

全長70ｍ。多機能な大廊下。図書室に設置された造作家具

それ以外にも昨今の資材費の高騰、着工時には見通せなかったリノベーションならではの追加の整備（高圧受電設備の入れ替え、アスベスト対策、漏水対策）など、当初の想定を超える費用が必要になっています。

二つ目は、日本初となる12年間一貫のイエナプランスクールの開校を、共に祝福し、創っていっていただける仲間の輪を広げたいという願いです。今回のクラウドファンディングは

「なぜ中等教育学校ををつくるのか」

「どんな未来を子どもたちに手渡したいのか」

を広く社会に向けてお伝えし、開校を盛り上げていくための取り組みでもあります。

３．プロジェクトの概要

・期間：

2026年2月6日（金）～2026年3月19日（木）

・目標金額：

1,500万円

・支援金額：

5,000円、10,000円、30,000円、50,000円、100,000円、

300,000円、500,000円、1,000,000円

・返礼品の例：

お礼メール、オリジナルボールペン、オリジナルＴシャツ、学校長によるオンライン講演会、

学校視察、佐久穂町ギフトセット、佐久穂町宿泊割引券 ※支援金によって異なります

・プラットフォーム：

CAMPFIRE

４．学校法人 概要

・法人名：学校法人 茂来学園

・所在地：長野県南佐久郡佐久穂町大日向1110

・理事長：中正雄一

・既存校：2019年 大日向小学校開校

2022年 大日向中学校開校（2026年４月中等教育学校へ改変）

建学の精神

誰もが、豊かに、そして幸せに生きることのできる世界をつくる。

５．大日向中等教育学校 概要

・校名：大日向中等教育学校 ※大日向中学校を大日向中等教育学校へと改編

・開校予定日：2026年4月1日

・所在地：長野県南佐久郡佐久穂町高野町1802

（旧佐久穂町立佐久西小学校跡地／校舎をリノベーションして活用しています）

・生徒数（定員）：210名／1学年35名

・URL：https://www.jenaplanschool.ac.jp/sakunishi/

６．お問い合わせ先

・学校法人 茂来学園

・所在地：長野県南佐久郡佐久穂町大日向1110

・TEL：0267-81-0005

・Mail：info@jenaplanschool.ac.jp

・担当：中等教育学校設立準備室（田中、塚原） 広報室（村山）