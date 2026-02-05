『TUMUGI』リニューアル発売のご案内

三和酒類株式会社

三和酒類株式会社（本社：大分県宇佐市 / 社長：西和紀）は、 ニッポン発のカクテルベーススピリッツ『TUMUGI』を2026年2月13日(金)より、リニューアル発売いたします。現行品の『WAPIRITS TUMUGI』は、商品リニューアルに伴い生産を終了し、在庫がなくなり次第、または2026年2月12日(木)をもって出荷終了といたします。

『TUMUGI』は、古くから続く「麹」を用いた日本の酒づくりを背景に誕生した、ニッポン発のカクテルベーススピリッツです。

麹由来の豊かな味わいと華やかな香りをもつ全麹づくりの本格麦焼酎（麹スピリッツ）と、 厳選した5種類のボタニカルをそれぞれ丁寧に漬け込み、素材本来の風味を最大限に引き出したボタニカル麹スピリッツを合わせることで、麹が醸し出す豊かな味わいと、爽やかな和のボタニカルが香る、独自の風味を実現しています。

『TUMUGI』は、日本ならではの製法と味わいをもつ新たな選択肢として、国内外のバーカルチャーを中心に評価を得てきました。

今回のリニューアルでは、2015年の誕生時に採用した『WAPIRITS TUMUGI』のラベルデザインを継承しつつ、ボトルデザインを刷新することで、和の美しさを融合させました。

『TUMUGI』商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88253/table/53_1_e1f889abe56e1c6b2a0980c4cebcb798.jpg?v=202602050151 ]TUMUGIブランドサイトはこちら :https://wapirits.com

三和酒類株式会社 概要

三和酒類株式会社は、おなじみの本格麦焼酎「いいちこ」をはじめ、本格焼酎・日本酒・ワイン・ブランデー・リキュール・スピリッツ・発泡酒に加え、麦焼酎の製造工程でつくられる大麦発酵液を原料とした食品素材など、発酵に関わるものづくりを幅広く手がける総合醸造企業です。

当社は、「世界を、“Wa”でいっぱいに。」をパーパスとして掲げ、和やかな時間の「和」・語り合い絆を深める「話」・人と人のつながりを生む「輪」・故郷や環境を大切にする「環」・世の中にワクワクをつくり出す「わっ！」等、たくさんの“Wa”を創ることで、人と人、人と自然との関係を豊かにしてまいります。

■本社：大分県宇佐市大字山本2231番地の1

■設立：1958年

■事業内容：酒類食品製造業

■三和酒類HP：https://www.sanwa-shurui.co.jp

■オンラインショップ：三和酒類ONLINE SHOP https://shop.sanwa-shurui.co.jp