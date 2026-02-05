徳島市

　令和8年度にこども家庭センターにおいて、母子保健に関する保健師業務に従事する会計年度任用職員（フルタイム勤務・パートタイム勤務）の選考試験を次のとおり実施します。


フルタイム勤務

[業務内容]母子保健に関する保健師業務(保健指導、窓口、電話対応、家庭訪問、その他関連業務等)


[募集人数]1人程度


[勤務時間]週38時間45分　午前8時30分から午後5時まで（休憩45分）


[給与]月額271,302円～ 298,494円


※１：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与月額を決定します。


※２：今後の給与改定の状況によって、支給額が増額されることがあります。


[申し込み方法]所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市子ども未来部こども家庭センター（〒770-8053　徳島市沖浜東2丁目16番地　ふれあい健康館3階）に提出してください。


- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保健師フルタイム）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。
- 持参の場合は、ふれあい健康館3階　こども家庭センターへお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）

パートタイム勤務

[業務内容]母子保健に関する保健師業務（保健指導、窓口、電話対応、家庭訪問、その他関連業務等）


[募集人数]2人程度


[勤務時間]週31時間15分　原則、8:30から15:30まで（休憩45分）または10:00から17:00(休憩45分)
月によって勤務時間が変わります。


[給与]月額218,791円～240,720円


注記1：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与（報酬）月額を決定します。


注記2：今後の給与改定等の状況によって、支給額が変更することがあります。


[申し込み方法]所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市子ども未来部こども家庭センター（〒770-8053　徳島市沖浜東2丁目16番地　ふれあい健康館3階）に提出してください。


- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保健師パートタイム）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。
- 持参の場合は、ふれあい健康館3階　こども家庭センターへお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）


[任用期間]


4月1日～令和9年3月31日



[申込期限]


２月１６日（月）まで


1　申込みは、持参又は郵便（締切日必着）で行ってください。
2　持参による申込みは、開庁日の8時30分から17時まで受付します。



[選考試験]


（日時）2月中旬　※集合時間、試験時間、試験場等の詳細は、電話にてお知らせします。


（場所）徳島市こども家庭センター（徳島市沖浜東2丁目16番地）


（合格発表）2月末までに受験者に文書で通知します。



[徳島市HP]


▼フルタイム勤務


https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/240305.html


▼パートタイム勤務


https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/pato.html



[問い合わせ先]


こども家庭センター


徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)


電話番号：088-656-0536


ファクス：088-656-0514