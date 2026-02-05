徳島市

令和8年度にこども家庭センターにおいて、母子保健に関する保健師業務に従事する会計年度任用職員（フルタイム勤務・パートタイム勤務）の選考試験を次のとおり実施します。

フルタイム勤務

[業務内容]母子保健に関する保健師業務(保健指導、窓口、電話対応、家庭訪問、その他関連業務等)

[募集人数]1人程度

[勤務時間]週38時間45分 午前8時30分から午後5時まで（休憩45分）

[給与]月額271,302円～ 298,494円

※１：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与月額を決定します。

※２：今後の給与改定の状況によって、支給額が増額されることがあります。

[申し込み方法]所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市子ども未来部こども家庭センター（〒770-8053 徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階）に提出してください。

- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保健師フルタイム）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。- 持参の場合は、ふれあい健康館3階 こども家庭センターへお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）パートタイム勤務

[業務内容]母子保健に関する保健師業務（保健指導、窓口、電話対応、家庭訪問、その他関連業務等）

[募集人数]2人程度

[勤務時間]週31時間15分 原則、8:30から15:30まで（休憩45分）または10:00から17:00(休憩45分)

月によって勤務時間が変わります。

[給与]月額218,791円～240,720円

注記1：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与（報酬）月額を決定します。

注記2：今後の給与改定等の状況によって、支給額が変更することがあります。

[申し込み方法]所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市子ども未来部こども家庭センター（〒770-8053 徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階）に提出してください。

- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保健師パートタイム）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。- 持参の場合は、ふれあい健康館3階 こども家庭センターへお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）

[任用期間]

4月1日～令和9年3月31日

[申込期限]

２月１６日（月）まで

1 申込みは、持参又は郵便（締切日必着）で行ってください。

2 持参による申込みは、開庁日の8時30分から17時まで受付します。

[選考試験]

（日時）2月中旬 ※集合時間、試験時間、試験場等の詳細は、電話にてお知らせします。

（場所）徳島市こども家庭センター（徳島市沖浜東2丁目16番地）

（合格発表）2月末までに受験者に文書で通知します。

[徳島市HP]

▼フルタイム勤務

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/240305.html

▼パートタイム勤務

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/pato.html

[問い合わせ先]

こども家庭センター

徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号：088-656-0536

ファクス：088-656-0514