【徳島市】こども家庭センター 保健師 会計年度任用職員（フルタイム・パートタイム）募集
令和8年度にこども家庭センターにおいて、母子保健に関する保健師業務に従事する会計年度任用職員（フルタイム勤務・パートタイム勤務）の選考試験を次のとおり実施します。
フルタイム勤務
[業務内容]母子保健に関する保健師業務(保健指導、窓口、電話対応、家庭訪問、その他関連業務等)
[募集人数]1人程度
[勤務時間]週38時間45分 午前8時30分から午後5時まで（休憩45分）
[給与]月額271,302円～ 298,494円
※１：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与月額を決定します。
※２：今後の給与改定の状況によって、支給額が増額されることがあります。
[申し込み方法]所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市子ども未来部こども家庭センター（〒770-8053 徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階）に提出してください。
- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保健師フルタイム）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。
- 持参の場合は、ふれあい健康館3階 こども家庭センターへお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）
パートタイム勤務
[業務内容]母子保健に関する保健師業務（保健指導、窓口、電話対応、家庭訪問、その他関連業務等）
[募集人数]2人程度
[勤務時間]週31時間15分 原則、8:30から15:30まで（休憩45分）または10:00から17:00(休憩45分)
月によって勤務時間が変わります。
[給与]月額218,791円～240,720円
注記1：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与（報酬）月額を決定します。
注記2：今後の給与改定等の状況によって、支給額が変更することがあります。
[申し込み方法]所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市子ども未来部こども家庭センター（〒770-8053 徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階）に提出してください。
- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保健師パートタイム）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。
- 持参の場合は、ふれあい健康館3階 こども家庭センターへお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）
[任用期間]
4月1日～令和9年3月31日
[申込期限]
２月１６日（月）まで
1 申込みは、持参又は郵便（締切日必着）で行ってください。
2 持参による申込みは、開庁日の8時30分から17時まで受付します。
[選考試験]
（日時）2月中旬 ※集合時間、試験時間、試験場等の詳細は、電話にてお知らせします。
（場所）徳島市こども家庭センター（徳島市沖浜東2丁目16番地）
（合格発表）2月末までに受験者に文書で通知します。
[徳島市HP]
▼フルタイム勤務
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/240305.html
▼パートタイム勤務
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/pato.html
[問い合わせ先]
こども家庭センター
徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号：088-656-0536
ファクス：088-656-0514