「GENTEC」高効率コージェネレーションシステムの日本販売開始

株式会社シーエープラント

株式会社シーエープラント（本社：京都市右京区、代表取締役社長 伊地知 祐吉）は、2026年1月よりGENTECコージェネレーションシステム（以下、CHP）の日本市場向け販売を本格開始いたします。あわせて、当社ホームページ内に製品詳細や導入事例を紹介する「GENTEC特設サイト」を開設いたしました。また、2026年3月に東京ビッグサイトで開催されるBIOMASS EXPO～第11回［国際］バイオマス展～にて、GENTEC製CHPユニットの実機を国内で初披露いたします。

【写真1】GENTEC製CHPユニット 製品ラインナップ（イメージ）

取扱い開始の背景

当社はこれまで、TEDOM社とのパートナーシップのもと、CHPの普及に尽力してまいりました。近年、GX政策の推進や電力コストの上昇を背景にCHPへの関心が高まっており、お客様のご要望も多様化しています。

CHP導入検討にあたっては、出力だけでなく、設置スペース、低騒音性、納期、価格など複数の条件を総合的に判断する必要があり、同じ出力帯でもメーカーによって仕様や特長は異なります。

こうした状況を踏まえ、欧州10カ国以上での導入実績を持つGENTEC社製品をラインナップに加えることで、中小規模から大規模プロジェクトまで、幅広い条件に応じて「お客様に最適な1台」を提案できる体制を強化いたしました。

GENTEC製CHPユニットの主な特長

【写真2】GENTEC製CHPユニット 筐体内部（主要機器配置）

GENTECは、チェコ共和国ブルノ市に本社を置き、開発から製造までを一貫して担う中欧有数のCHPメーカーです。欧州で豊富な導入実績を有し、Innogy EnergoやVeoliaなど、エネルギー関連企業向けの大規模案件でも採用されています。

1. 総合効率最大94%の高効率・高耐久設計

電力と熱を同時生産し、エネルギーを無駄なく活用。従来の分離型システムと比較して、エネルギーコストの最大40%削減が期待できます。MANやMTUといった信頼性の高い欧州製エンジンを採用し、24時間365日の連続運転を想定した設計により、バイオガス発電や工場の基幹エネルギー源として安定稼働を支えます。

※総合効率・削減効果は運用条件により異なります。

2. 多燃料対応と日本の規制への適合

バイオガス、天然ガス、LPガスに加え、将来の水素利用も見据えた技術開発が進行中。低NOx化に寄与するSCR（選択触媒還元）などを組み合わせ、国内の環境規制や設置条件に応じたシステム提案が可能です。省エネ・カーボンニュートラル実現に向けた長期的な設備計画の選択肢としても有効です。

3. 先進的な運用サポート体制

導入後の安定稼働を支えるため、先進的なサポート体制を整備しています。現在稼働中のリモート監視システムでは、CHPユニットを常時モニタリングし、異常があれば即座にアラートを発信。さらに、運転データをAIが分析して不調の兆候を早期に検知するシステムや、ARデバイスで専門家と連携し迅速に対応できる遠隔サポートの研究開発も進めています。継続的な監視と予防保全により、長期にわたる安定稼働と保守コストの低減を支援します。

【写真3】GENTEC製CHPユニット標準仕様外観（左：防音カバー仕様、右：コンテナ仕様）

GENTEC特設サイトの開設

当社ホームページ内に、GENTEC製品の特設サイトを新たに開設いたしました。製品ラインナップ、技術仕様、導入事例など、CHPシステムの導入検討に必要な情報を分かりやすくご紹介しています。お見積りやご相談のお問い合わせも、特設サイトより承っております。

【GENTEC】https://gentec.cogeneration.jp/

BIOMASS EXPO～第11回［国際］バイオマス展～出展のお知らせ

2026年3月に東京ビッグサイトで開催される第11回［国際］バイオマス展において、GENTEC製CHPユニットの実機を国内で初披露いたします。本展は、世界各国から関連企業・専門家が来場し、燃料供給から発電システム、熱利用技術に至るまで、バイオマスエネルギーに関する製品・技術が一堂に会する専門展です。

当社ブースでは、実機の大きさを間近でご体感いただけるほか、システム構成や運用イメージなどを具体的にご覧いただけます。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

l 展示会名：BIOMASS EXPO ～第11回［国際］バイオマス展 ～

l 会期：2026年3月17日（火）～19日（木）

l 会場：東京ビッグサイト

l 展示機種：GENTEC製CHPユニット（型式：KE-MNG 200 eco AE）

l 主催：RX Japan 合同会社

l 公式サイト：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bm.html

会社概要

l 会社名：株式会社シーエープラント

l 所在地：京都市右京区梅津尻溝町67番地1

l 代表者：代表取締役社長 伊地知 祐吉

l 設立：2000年（平成12年）3月

l 事業内容：環境関連プラントの試運転・運転管理、発電機事業、再生可能エネルギー事業、ビルメンテナンス事業 ほか

l URL：https://caplant.com/

本件に関するお問い合わせ先

製品・導入に関するご相談は、下記QRコード（お問い合わせフォーム）よりご連絡ください。

l お問い合わせフォーム：https://gentec.cogeneration.jp/contact/