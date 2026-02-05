【2月利用がお得！】2/7-14「小樽雪あかりの路 割引」＆ 2/14-15バレンタイン「サきゅん割引」開始しました

株式会社Otaru arch

冬の小樽と言えば、「小樽雪あかりの路」です。小樽運河周辺では、雪で作られたかまくらや氷のアイスにろうそくが灯され、温かな灯が小樽の街をやさしく照らします。

「あなたと小樽をつなぐサウナ」がコンセプトのSAUNA Otaru archでは、「小樽雪あかりの路」期間中にご予約のお客様に、入館料が2800円になる割引クーポンを配布しております。小樽雪あかりの路が28回目開催を記念し、2800円にしております。さらに2月といえば、バレンタインですね♪

水着を着用して、男女一緒に入れるサウナ「SAUNA Otaru arch」では、バレンタインの2月14日と翌日15日の2日間、バレンタインサきゅん割と題して、カップル利用が通常9000円のところ、5600円になるクーポンの配布も始めました。

「小樽雪あかりの路」割引 クーポンコード

小樽雪あかりの路が開催される2月7日（土）～14日（土）の期間中、クーポン利用で毎日、入館料が2800円になります。

「小樽雪あかりの路’28」割

割引期間 2026年2月7日（土）～14日（土）

予約サイトにて、クーポンコードを

平日は「LoveOtaru」（※平日は3700円→2800円の900円引き）

土日祝は「LoveOtaru2」（※休日は4500円→2800円の1700円引き）

ご入力いただきましたら、割引適用されます。

※小樽割や他クーポンとは併用不可

幻想的な雪あかりをご覧いただき、冷えた体をあたためたい方にサウナはおすすめです。

「バレンタイン サきゅん」割引 クーポンコード

バレンタインの2月14日と翌日15日の2日間、バレンタインサきゅん割と題して、カップル利用が通常9000円のところ、5600円になります。14日14時からは、当施設所属の熱波師・エレガント渡会による熱～い熱波イベントがあります。

バレンタインサきゅん割

2026年2月１4日(土)＆15日(日)

予約サイトにて、男女入館予約をし、

クーポンコードを

「サきゅん」とご入力いただきましたら、割引適用されます。

※小樽割や他クーポンとは併用不可

小樽がテーマ 唯一無二のサウナ施設

当施設は男女問わず水着を着用し、4種のサウナ室、4種の水風呂、外気浴スペースを愉しめるサウナです。監修は、サウナ界のレジェンド・エレガント渡会。

※プライベートサウナではなく、全員が4種のサウナ、4種の水風呂、外気浴を利用できる公衆サウナです

冬は雪ダイブ体験も！自然のハーブやアロマを使ったアウフグース体験も

エレガント渡会

SAUNA Otaru archには3人の熱波師・アウフグースマスターと言われる、サウナでお客様に心地よい風を届ける専門スタッフがいます。１回１０分～１５分ほどのプログラムで、息苦しくなく、熱すぎない、心地よい時間と風、香りをお届けしています。

サウナ室の名前は小樽の地名 どこにもない小樽愛あふれるサウナ

サウナ室「朝里」小樽の観光名所「青の洞窟」をモチーフにしたサウナ室「オタモイ」小樽唯一のダム「朝里ダム」をモチーフにした水風呂

4室あるサウナ室の名前は「色内」「朝里」「オタモイ」「手宮」とすべて小樽の地名がつけられていて、デザイン・温度・湿度・こだわりもそれぞれで異なっています。またシューズロッカーの名前も小樽の地名、小樽運河を模した水風呂もあり、この場所でしか体験できない小樽が詰め込まれたサウナです。

【SAUNA Otaru arch】（サウナオタルアーチ）施設概要

住所：北海道小樽市新光5丁目12-25

定休日：火曜日



・予約優先制（定員 男性：16名 女性：16名）

・利用時間：2時間30分制（タオル、サウナマット付き）

・水着着用必須（レンタルあり）

・HPの予約サイトにて、9時から22時までに設けた8枠のうち、お好きな時間を予約可能。

＜HP＞ https://otaru-arch.jp/

・料金 平日1人3700円（税込） 休日4500円（税込）

小樽市民やグループの中に一人でも小樽市民がいれば小樽市民割（料金の2割引き）適用

小樽市民割は平日1人2960円（税込）、休日3600円（税込）

・施設内オールキャッシュレス導入