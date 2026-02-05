K-1＆Krushラウンドガールを募集中 モデルプレス公開オーディション開催

株式会社ネットネイティブ

日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」を運営する株式会社ネットネイティブ（本社：東京都品川区、代表取締役：松下佳憲）は、「K-1 JAPAN GROUP」とタッグを組み、ラウンドガールを募集する「K-1＆Krush GIRLS×ミスモデルプレスオーディション2026」を開催します。

◆K-1＆Krush GIRLS×モデルプレスオーディション開催

本オーディションは、日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション。今回は「K-1 JAPAN GROUP」とタッグを組んで「K-1 GIRLS 2026」「Krush GIRLS 2026」を募集します。

受賞者は、2026年4月から2027年3月（予定）までの期間中、「K-1 GIRLS」もしくは「Krush GIRLS」として公式大会でのラウンドガールの他、媒体出演など、各種広報活動に参加。そのほか、モデルプレスで連載ができるほか、プロのヘアメイクとカメラマン撮影で「モデルプレス」WEB表紙を飾れるなどモデルプレスならではのプライズも用意しています。

ライブ配信審査は行わず、有料投票【リアルタイム投票】および、モデルプレス公式ファンクラブ【ミーグラム】投票審査も導入。グランプリ決定までの過程もモデルプレスの記事にて配信します。

前回のオーディションでは、櫻木はるさんがグランプリを獲得し、2025年度の「K-1 GIRLS」として活動していました。

◆締切は2月13日まで

エントリーは、1月27日（火）18時よりスタートしており、締切は2月13日（金）23時59分まで。公式LINEにプロフィールを返信するだけで、応募が可能です。

本戦投票審査は2月17日（火）よりスタート。また、2月26日（木）より行う敗者復活戦投票審査を踏まえ、3月5日（木）～10日（火）にオフライン面談審査を実施します。受賞者は3月中旬～4月上旬に発表となります。

◆「K-1＆Krush GIRLS×ミスモデルプレスオーディション2026」概要

［公式HP］

https://audition.mdpr.jp/K1_2026

［エントリー期間］

1月27日（火）～2月13日（金）23:59

※エントリー期間は予告なく変更になる可能性がございます。

［エントリー対象］

・16～35歳、身長160cm以上の女性

・2026年3月5～10日に実施する面談審査（都内）に参加できる方

・2026年4月～2027年3月末まで活動できる方

・プロ・アマ問わず応募可能（事務所に所属している方もご応募いただけます）

・国籍不問（※日本語でのコミュニケーションが可能な方に限ります）

［応募方法］

下記、公式LINEを友だち追加し、詳細を送信し応募完了となります

https://line.me/R/ti/p/@701rxgay

［注意事項］

・面接審査会場への交通費は各自のご負担となります。

・面接審査会場へのご連絡はご遠慮ください。

・オーディションのイメージを下げるような批判や、特定の個人を侮辱・誹謗中傷する投稿はおやめください。

・事務所に所属している方は必ず事務所の許諾を得た上でエントリーをお願いいたします。

・未成年の方は必ず保護者の同意を得た上でエントリーをお願いいたします。

・学校の校則で芸能活動が禁止されていない方。

・応募写真・プロフィールはモデルプレスに掲載されます。

・エントリー完了後のプロフィールの変更、掲載記事の取り下げなどは対応しておりません。

・投票サイト掲載後の辞退は出来ません。

・「リアルタイム投票」「ミーグラム」投票ともに投票は有料となります。

・ミーグラムに関する規約は下記をご確認下さい。

https://mi-glamu.com/rule

・各選考の合否は通過者のみにご連絡いたします。

・応募後の審査状況・選考理由及び選考結果に関するお問い合わせには応じておりません。

・応募予定期間終了後にもエントリーを受付する場合がございます。

・雑誌／ファッションショー出演は確約ではございません。

・一連の活動の際は体調管理を徹底して頂きご参加ください。

・現在「K-1 JAPAN GROUP」と競合となる活動に参加している方は、必ず事前に運営事務局にご確認下さい。

・タトゥーがある方は事前にご申告ください。

◆モデルプレスについて

https://mdpr.jp/(https://mdpr.jp/)

日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト。自社で取材、撮影、記事執筆を行い、女性に役立つエンタメ＆ライフスタイル情報を発信。ファッション、美容、健康、トラベル、グルメ、恋愛、結婚、ママなど、特にライフスタイルに関心が高いトレンドセッター、インフルエンサーなど情報感度が高い女性に支持されており、月間2400万ユニークユーザー、1.65億ページビュー、13億ソーシャルインプレッションを誇ります。現在はキャスティング事業を軸としたビジネスも多く展開。番組「モデルプレスカウントダウン」では、YouTuber、TikTokクリエイター影響力トレンドランキングを独自リサーチで発表。ABEMA、YouTube、TikTokで番組を配信しています。

株式会社ネットネイティブ

代表者：代表取締役社長 松下 佳憲

本社所在地：東京都品川区上大崎3-14-12 井雅ビル 5F

設立：2005年10月

URL：https://net-native.net