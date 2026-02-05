お祝いの気持ちと、贈った後の配慮をかたちに。開店・周年祝いには長く飾れる「ドライフラワーの祝花」という新提案

株式会社クラビズ

株式会社クラビズ（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：秋葉優一）が展開するドライフラワー・スワッグ通販専門店「土と風の植物園」は、ドライフラワーで仕立てたスタンド型の祝花を、公式オンラインストアにて発売いたしました。

贈った「その後」まで考えた、新しい祝花の選択肢

▲企業様のこれからの時間に寄り添う、ドライフラワーの祝花｜Mサイズ

開店祝いや周年祝いなど、企業様の特別な節目に祝花を贈る文化は、これまで多くの場面で大切にされてきました。一方で、従来の生花スタンドは、水替えや日々の管理、数日後の撤去が必要となり、受け取る側に少なからず負担が生じるケースもあります。

「贈ったあとまで、きちんと配慮が行き届く祝花があったら」

そんな想いから、弊社では、法人向けに多く選ばれている縦長スタンド型の祝花を、ドライフラワーで仕立てるという新しいかたちを提案します。ドライフラワーのため、水替えや日々の管理は不要。数日で撤去する必要もなく、生花のような華やかさを備えたまま、開店祝いや周年祝いの記念として長くお飾りいただけます。

華やかさや失礼のない佇まいはそのままに、贈った後も企業様の歩みに静かに寄り添い続ける。

お祝いの気持ちを一過性の演出で終わらせず、日常の風景として根づいていく在り方を目指しました。

人が行き交う空間にも映える、縦長スタンド型デザイン

▲Lサイズ

本商品は、法人様の祝花として多く選ばれている縦長スタンド型のデザインを採用しています。

視線を自然に引き上げ、空間にすっきりと馴染む佇まいが特長です。

オフィスや店舗のエントランス、ホテルのロビーなど、人が行き交う場所に飾っても、動線を妨げることなく、空間全体の印象を整える華やかさも備えています。

法人用途に配慮し、フローリストがおまかせで制作

▲Sサイズ▲Mサイズ▲左からMサイズ、Sサイズ、Lサイズ

用途や設置場所に合わせ、落ち着きと品格を大切にしながら、弊社のフローリストが一点一点お仕立てします。花材や色味はフローリストおまかせを基本としつつ、コーポレートカラーや業種に応じたご要望にも、可能な限り対応いたします。

例：

・コーポレートカラーを意識した配色

・ホテルのエントランスに映える華やかな印象

・医療・士業向けの控えめで落ち着いた雰囲気 など



法人様向けの一般的な表記に沿った立て札（御祝カード）付きで、特別なお祝いの場でも失礼のない装いに仕立ててお届けします。

祝花もサステナブルな時代へ。数日で廃棄せず、企業の歩みに寄り添い続ける

▲Mサイズ

祝花もまた、贈る瞬間だけでなく、贈ったあとの時間まで見据えた選択が求められる時代。私たちはそのひとつの答えとして、ドライフラワーの祝花という新しい選択肢を提案しています。長く飾れるということは、結果として祝花の廃棄を減らすことにもつながります。

お祝いの気持ちと、贈った後の配慮を、ひとつのかたちに。企業様のこれからの歩みに寄り添い続けられたらという想いで、一点一点制作いたします。

【商品概要】

▲Mサイズ

商品名

「企業様のこれからの時間に寄り添う、ドライフラワーの祝花｜フローリストおまかせ」



用途

・店舗の開店祝い

・社長・代表取締役の就任祝い

・企業の周年祝い ほか



仕様

縦長スタンド型ドライフラワーアレンジメント

（水替え不要／立て札（御祝カード）付き／屋内設置推奨）



サイズ・価格（税込）

・Sサイズ：30,000円

・Mサイズ：50,000円

・Lサイズ：80,000円



サイズ目安

・Sサイズ：一例）50×50×H100cm

・Mサイズ：一例）55×55×H130cm

・Lサイズ：一例）55×55×H150cm



商品ページ

https://tsuchikaze.jp/products/made-364-iwai

販売場所

土と風の植物園 公式オンラインストア（https://tsuchikaze.jp/）

ドライフラワー・スワッグ専門店「土と風の植物園」について

ドライボタニカル直売所［土と風の植物園ファクトリーストア］

岡山県倉敷市の緑豊かなアトリエで、選りすぐりの生花を仕入れ、自分たちの手でドライフラワーに加工し、お客様のもとへお届けしています。生花にも劣らない、鮮やかさと奥深さを持ち合わせた豊かな色彩は、多くの方にご支持いただいています。

BIGボタニカルシリーズ（雲竜柳）季節のドライフラワー定期便

専属フローリストがひとつひとつ手作りする、スワッグ（壁飾り）やブーケなどのアレンジメントも、ギフトとして人気です。このほか、動画を見ながら作れる手作りキットや、サブスクリプションサービス「季節のドライフラワー定期便」などもご好評いただいています。

スワッグ（壁飾り）［フレッシュフラワー］ミモザ

土と風の植物園の根底にあるのは、「植物の恵みを通じて、人々の心に寄り添い、癒しと力を与えるサービスを提供する」というミッションです。それぞれの植物が持つ美しさや力強さを通して、贈る側、贈られる側、双方の心に温かい気持ちが生まれるように。そんな想いで、今日もアトリエで植物と向き合っています。

▼土と風の植物園公式オンラインショップ

https://tsuchikaze.jp/



▼土と風の植物園公式Instagram

https://www.instagram.com/tsuchikaze_official/



▼店舗情報

【土と風の植物園ファクトリーストア】 ドライボタニカル直売所

〒710-0041 岡山県倉敷市五日市70-1

open 10:00 / close 17:00(土日祝 休み) 駐車場 5台有