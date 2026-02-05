ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(https://www.dynamic-maps.co.jp/)(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 吉村 修一、以下「当社」)の連結子会社であるDynamic Map Platform North America, Inc.において、下記のとおり代表者が交代しましたのでお知らせいたします。

- 新役員体制（2026年2月3日付）[表: https://prtimes.jp/data/corp/63188/table/162_1_888dbc16dfc699f43322111ccf8392d6.jpg?v=202602050121 ]

Dynamic Map Platform North America, Inc.の経営執行体制については、以下の当社グループ公式サイトにてご覧いただけます。

https://dmp-maps.com/ja/about/leadership/

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立:2016年6月

本社:東京都渋谷区

代表者:吉村 修一

事業内容:自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

企業URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/