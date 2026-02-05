REDA社のイタリア製高級生地を使用しウールに拘ったスリーピーススーツが２月６日（金）より発売！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：治山正史）が展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、イタリア名門生地メーカー「REDA（レダ）社」の高級生地を使用した「REDA スリーピーススーツ」を２０２６年２月６日（金）より発売いたします。

高級イタリア生地で魅せる大人の品格

本商品は、イタリアの名門ウールメーカー「REDA社」のSuper110'S※１生地を採用した高級スリーピーススーツです。上質なウール100%素材がもたらす非常にソフトな風合いと上品な光沢感が特徴で、ビジネスシーンでの存在感を高めます。シェイプの効いたジャケットにタック入りテーパードパンツを組み合わせた洗練されたシルエットで、現代のビジネスパーソンにふさわしい格調高いスタイルを実現しています。袖裏にはキュプラ100%を使用し、着脱時の袖通りの良さも確保。本切羽や本台場、背抜き（観音開き）といった高級スーツならではの仕様にこだわり、細部まで妥協のない仕立てを施しています。ネイビー、グレー、ブラウンの３色展開で、様々なビジネスシーンに対応します。競合他社からインポート生地を使用した商品が減少する中、P.S.FAではウールにこだわった本格スーツを提供し続けることで、品質と価値を追求するビジネスパーソンのニーズに応えます。

多くのお客様からご好評をいただいた2025年秋冬の商品を、卒業式や入学式が増えるオケージョンシーズンに合わせて再販いたします。前回お求めいただけなかったお客様にも手に入れやすくなった今回の機会をぜひご利用ください。

商品概要

【商品名】 REDA スリーピーススーツ （ジャケット・ベスト・パンツ）

【価格】 54,000円（税抜）

【サイズ】Y体 ４～６号／A体 ４～７号／AB体 ４～７号

【カラー】ネイビー、ミディアムグレー、ブラウン

【素材】 ウール100%（イタリア REDA社製、Super110'S※１）

商品特長

1.イタリア名門「REDA社」の高級生地使用 - Super110'S※１の上質なウール100%素材による

非常にソフトな風合いと上品な光沢感

2.高級仕立ての本格仕様 - 本切羽、本台場、背抜き（観音開き）など、細部にまでこだわった

高級スーツならではの仕様

3.機能性と着心地の追求 - 袖裏キュプラ100%使用による優れた袖通りと快適な着用感

4.洗練されたシルエット - シェイプの効いたジャケットとタック入りテーパードパンツによる、

現代のビジネスシーンに映える洗練されたフォルム

【発売日】 ２０２６年２月６日(金)

※一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

※１ 本製品はSuper110'S規格のウール生地を使用しています。Super110'Sとは、1インチあたり110,000本以上の極細ウール繊維で織られた高級生地であることを示す国際規格です。