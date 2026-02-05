アセンションメディア合同会社は、2026年2月2日に、女性の生き方を発信する新WEBメディア「femique.」をリリースしました。

本メディアでは、“わたしらしく生きる”という選択に光をあて、社会で活躍する女性起業家の生き方をインタビュー、発信します。





仕事、家庭、人間関係。

誰かの期待に応えながら懸命に生きてきたからこそ、ふと立ち止まった瞬間に「これは本当に、わたしの人生なのだろうか」と胸の奥が静かに揺れることがあります。





そんな想いを抱えながら生きる女性たちへ向けて、女性の生き方を発信するWEBメディアfemique.(フェミーク)が誕生しました。





コンセプト









■femique.とは

Feminine(女性性) × Unique(個性) ＝ femique(フェミーク)。





日本人女性が本来持つ、たおやかで、恥じらいがありながらも、芯が強くてきれいな在り方。

そのしなやかさ・感性・受容力と、一人ひとりが持つ唯一無二の個性を掛け合わせ、「わたしらしく生きる」という選択を肯定し、社会へとひらいていくライフスタイルメディアです。





▼公式サイト

https://femique.jp/









■femique.が発信するもの

femique.が届けるのは、華やかな成功談や完璧なストーリーではなく、迷いや葛藤を抱えながらも「自分の人生を生きる」ことを選び続けてきた女性たちのリアルな歩みです。





たとえば、育児とキャリアの両立に悩んだ末、得意分野を活かしたオンラインサービスを立ち上げ、小さな副業からチームを持つ事業へと成長させた女性。夫の転勤をきっかけにキャリアを見直し、学びを経て未経験分野で起業し、企業との協業を実現した女性。そして、パートナーシップや収入への不安に向き合いながら、自身の経験をもとにコミュニティ事業を立ち上げ、多くの共感を集めるサービスへと育てた女性――さまざまな立場の女性が、葛藤を経て一歩を踏み出しています。





仕事、家庭、パートナーシップ、自己実現。そのすべてを抱えながら、自分なりの答えを見つけ、やがて起業という形で可能性を広げていく姿は、読む人の心にそっと火を灯し、「私も、私のままでいいのかもしれない」という小さな勇気を届けます。





福丸由理恵さん









■書籍『和多志の生き方』出版プロジェクトも始動

femique.の立ち上げと連動し、書籍『和多志の生き方』出版プロジェクトも始動しました。

本書では、「本来の自分として生きる」と決めた女性たちの実体験を通して、日常の小さな選択が、人生そのものを変えていくプロセスを描いています。









■今後の展開について

femique.では今後、メディア出演者と共に、共著による商業出版を継続的に行っていく予定です。

メディアで発信された一人ひとりの生き方や想いを、書籍というかたちで社会に残し、より多くの人の手に届けていくことを目指します。





さらに、出版をきっかけとした出版パーティーや交流会、食事会などを開催し、出演者同士がつながり、学び合い、支え合える女性起業家・女性リーダーのためのコミュニティとしての活動も展開していきます。





オンラインだけで完結しない、“顔の見える関係性”と“想いを共有できる場”を育てながら、femique.は、女性たちの生き方が循環し、広がっていくプラットフォームへと進化していきます。





地域検索でリアルに会える









■女性起業家・出演者募集について

現在femique.では、「フェミークに出演したい女性起業家」を募集しています。

自分らしい生き方や想い、事業に込めたストーリーを社会へ届けたい女性に向けて、誕生記念キャンペーンを実施中です。





【募集概要】

掲載料：通常 33,000円(税込) → 特別価格 11,000円(税込)

特典：共著書籍『和多志の生き方』進呈





あなたの生き方そのものが、誰かの勇気となり、次の時代を生きる女性たちの道しるべになるかもしれません。

femique.は、これまでの歩みや想いを、自分の言葉で分かち合ってみたい女性との出逢いを、心よりお待ちしています。





※スポンサー・パーソナリティーも募集しています。

詳しくは、Eメールからお問い合わせください。





フェミーク事務局

info@femique.jp