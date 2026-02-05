名城大学（愛知県名古屋市、学長：野口 光宣）は、2026年５月に迎える開学100周年記念の事業の一環として、作曲家・ジントシオ氏に委嘱し、オリジナル応援曲を制作しました。

応援曲は、学生・関係者による「応援活性化プロジェクト」が中心となり、学生の想いや大学の特色を共有しながら制作を進め、ジントシオ氏と意見交換を重ねて完成に至りました。楽曲は現在、名城大学体育会應援團（リーダー部・吹奏楽部・チアリーディング部）が披露に向けて練習に取り組んでいます。2月10日（火）には、ジントシオ氏が名城大学天白キャンパスに来校し、楽曲の最終仕上げを行います。当日は慶應義塾大学応援指導部OBで応援芸人として活躍する梅田元気よく氏（プロダクション人力舎）も駆け付け、應援團の応援指導もあります。

なお、新応援曲は3月14日（土）に天白キャンパスの「名城大学開学100周年記念アリーナ（LOPNS ARENA）」で開催する「LIONS ARENA完成記念FESTA」で披露する予定です。同イベントの詳細は、後日あらためてプレスリリースでご案内します。

【内容】

2026年2月10日（火） ※練習状況により変動します ※梅田氏は翌2月11日（水）午前も来校予定 10:00 ジントシオ氏、梅田元気よく氏 来校 （名城大学天白キャンパス） 10:00～12:30 應援團吹奏楽部：ジントシオ氏による楽曲最終調整 應援團リーダー部・チアリーディング部：梅田元気よく氏による応援指導 14:30～ 應援團・硬式野球部の合同応援練習 （硬式野球部 山内壮馬 新監督も立ち会い予定） 16:00～ 総仕上げ 17:00 終了予定

【場所】

名城大学天白キャンパス 8号館7階 共同練習場 （名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地） ＜キャンパスマップ＞

【問合せ先】

名城大学 総務部スポーツマネジメント課 TEL : 052-838-2551

【略歴】

ジントシオ（作曲家）

1980年5月18日、東京都出身。中学1年の時の1993年に日本ハムファイターズの応援団員となり、14歳で選手応援曲を手がける。その後、千葉ロッテマリーンズ応援団員として楽曲制作に携わり、韓国ではロッテジャイアンツ応援団に所属しながらスカバンド「Lazy Bone」のトランペット担当として活動。2002年に帰国後、2010年に千葉ロッテマリーンズ応援団長に就任（2015年まで）。2018年から2021年まで東北楽天ゴールデンイーグルスの応援プロデューサーを務める。近年はプロ野球に限らず、高校・大学野球、Jリーグ、Bリーグ等のスポーツ全般へ活動領域を広げ、応援歌制作を中心に活躍。著書に『野球と応援スタイル大研究読本』。

梅田元気よく（応援芸人）

プロダクション人力舎所属の“応援芸人”。慶應義塾大学応援指導部での経験を土台に、観客から提示されたお題を「応援」で前向きに言語化する“即興応援”を武器に各種ライブに出演。SNSでは毎日応援を投稿する「#まいにち応援」を1年以上継続しているほか、YouTubeでも「見ている人を笑顔に、元気にする」ことを目指し日々精力的に発信している。

https://www.meijo-u.ac.jp/https://www.meijo-u.ac.jp/100th/