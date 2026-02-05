お風呂の“湯気”とシュウマイの“蒸気”で身も心もほっかほっかに！ほっかほっか亭×マックス異業種コラボを2月6日（風呂の日）より開始！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、スキンケア・ボディケア・ヘアケア製品の企画・製造を手がける「株式会社マックス」（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長 大野 範子、以下「マックス社」）との異業種コラボレーション企画として、“風呂の日”である2026年2月6日（金）より、「＼贅沢／シュウマイ弁当」をご購入のお客さまに、バスソルト「汗かきエステ気分」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

ほっかほっか亭×マックスコラボ

https://www.hokkahokka-tei.jp/menu/recommend/shumai2026

昨年12月の全国発売（一部店舗を除く）以来、ご好評をいただいているほっかほっか亭の「＼贅沢／シュウマイ弁当」は、国産の豚肉と野菜（玉ねぎ・しょうが）を使用し、おいしさへのこだわりがぎゅっと詰まったシュウマイを、お店で一つひとつ丁寧に蒸し上げる“蒸気”がおいしさの決め手です。

この度、「風呂の日」である2月6日(金)より、当社と同じく大阪に拠点を置くマックス社と、お風呂の“湯気”と、シュウマイの“蒸気”でダブルのぬくもりをお届けし、みなさまを“ほっかほっか”にあたためる異業種コラボレーション企画を実施いたします。寒さの厳しい2月、身も心もあたたまるひとときをお過ごしください。

■ キャンペーン第1弾：風呂の日（2月6日）プレゼント企画

・配布期間：2026年2月6日(金)～ なくなり次第終了

・対象注文：店頭注文・モバイルオーダーで「＼贅沢／シュウマイ弁当」をご購入のお客さま

・プレゼント内容：バスソルト「汗かきエステ気分」 1袋

バスソルト「汗かきエステ気分」

※配達・配達代行サービスは対象外です。

※1会計につき1袋のプレゼントとなります。

※バスソルトの種類は選べません。

▼バスソルト「汗かきエステ気分」の商品詳細はこちらから

https://soapmax-shop.com/brand/asekaki_esthetic.html

■ キャンペーン第2弾：シュウマイの日（2月26日）ほっかアプリ会員さま限定企画

2月26日(木)は、「包む（つつむ）」の語呂合わせで、一般社団法人日本シュウマイ協会が制定した“シュウマイの日”です。日本シュウマイ協会の会員であるほっかほっか亭は、シュウマイの日をさらに盛り上げるため、「お肌もつつむ！シュウマイの日限定企画」を実施いたします。「＼贅沢／シュウマイ弁当」のご購入で当選確率がアップするかも！？

・応募期間：2026年2月26日(木) 当日限定

・対象注文：公式アプリ「ほっかアプリ」に会員登録後、ほっかポイント連携のうえ、アプリよりモバイルオーダー事前決済で商品をご購入のお客さま

・応募方法：キャンペーン専用フォームからエントリー

・当選賞品：「無添加生活」シリーズ スキンケア3点セット（ボディミルク・ハミガキ・日やけ止めミルク）

・当選人数：抽選で5名さま

「無添加生活」シリーズ スキンケア3点セット

※当選のご連絡は賞品の発送をもって代えさせていただきます。3月中旬以降のお渡しを予定しております。

▼「無添加生活※」シリーズの商品詳細はこちらから

https://www.soapmax.co.jp/catalog/mutenka/

※香料、法定色素、パラベン フリー

＜ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」 ダウンロード先＞

・AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1371369490)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hurxley.app.hurxley&hl=ja&pli=1)

● 一般社団法人 日本シュウマイ協会とは

おかずとしてちょっとマイナーな存在ながら、日本人なら誰もがなじみのあるシュウマイを、もっとメジャーにするために、2022年6月22日に一般社団法人として創設されました。ほっかほっか亭総本部は「日本シュウマイ協会」へ入会しています。持ち帰り弁当チェーンとして、今後もシュウマイ業界を盛り上げてまいります。

〈協会HP〉https://syumai.life/

● ＼贅沢／シュウマイ弁当：810円（税込）

一般社団法人 日本シュウマイ協会

国産の豚肉、玉ねぎ、しょうがを使用した、お肉の旨みたっぷりのジューシーなシュウマイを、お店で丁寧にせいろで蒸しました。だし香る懐かしい味わいの根菜の甘辛煮や、人気のポップコーンシュリンプ、たまごやきと椎茸昆布など、しっかり満腹感もあるお弁当です。

※一部店舗にて、販売時間を設けています。詳しくは店舗にてご確認ください。

● ＼贅沢／シュウマイ（4コ）：320円（税込）

＼贅沢／シュウマイ弁当

国産の豚肉、玉ねぎ、しょうがを使用した、お肉の旨みたっぷりのジューシーなシュウマイを、お店で丁寧にせいろで蒸しました。

※おかずのみの販売となります。

※一部店舗にて、販売時間を設けています。詳しくは店舗にてご確認ください。

＼贅沢／シュウマイ（4コ）

※西日本店舗での仕様と価格になっています。一部、エリアによってメニューや価格が異なります。また、一部取扱いのない店舗がございます。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

■ 株式会社マックスについて

1905年（明治38年）に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。

〈会社概要〉

代表取締役 ： 大野範子

本社所在地 ： 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

事業内容 ： スキンケア・ボディケア・ヘアケア製品の企画・製造

HP ： https://www.soapmax.co.jp/

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

株式会社マックス

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国785店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii