上位進出で世界への切符も。シーホース三河U15、U16チャレンジカップ出場権を懸け「B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」に挑む
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2026年3月25日(水)～3月29日(日)にかけて開催される「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」にシーホース三河U15が出場します。
本大会は、B.LEAGUE U15 カテゴリーに登録する51チームが参加します。
この度、大会の抽選会が行われ、シーホース三河U15の予選リーグでの対戦相手が決定しましたのでお知らせいたします。
大会概要
〇日程
2026年3月25日(水)～3月29日(日) (5日間)
〇会場
日環アリーナ栃木
〒321-0166
栃木県宇都宮市西川田4丁目1-1
〇出場チーム
51チーム
〇出場権獲得
本大会で上位4チームに入ったチームは、翌年度の「B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP」への出場権を獲得する。
〇その他
2026-27シーズンの海外における競技会への参加に関する選定対象大会とする。
シーホース三河U15 試合スケジュール
〇予選リーグ(Group-F)
・2026年3月25日(水)11:00 TIP OFF
vs.横浜エクセレンスU15
会場：Main COURT C
・2026年3月25日(水)14:00 TIP OFF
vs.大阪エヴェッサU15
会場：Main COURT C
・2026年3月26日(木)15:30 TIP OFF
vs.越谷アルファーズU15
会場：Main COURT D
〇決勝トーナメント
・ROUND OF 13
2026年3月27日(金)11:00 TIP OFF
vs.「Group-G」の1位
会場：SUB COURT F
・QUARTER FINAL
2026年3月27日(金)17:00 TIP OFF
vs.GAME No.「78」の勝者
会場：MAIN COURT
・SEMI FINAL
2026年3月28日(土)15:30 TIP OFF
vs.GAME No.「84」の勝者
会場：MAIN COURT
・FINAL
2026年3月29日(日)12:30 TIP OFF
vs.GAME No.「87」の勝者
会場：MAIN COURT