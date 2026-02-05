上位進出で世界への切符も。シーホース三河U15、U16チャレンジカップ出場権を懸け「B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」に挑む

写真拡大 (全2枚)

シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


2026年3月25日(水)～3月29日(日)にかけて開催される「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」にシーホース三河U15が出場します。


本大会は、B.LEAGUE U15 カテゴリーに登録する51チームが参加します。


この度、大会の抽選会が行われ、シーホース三河U15の予選リーグでの対戦相手が決定しましたのでお知らせいたします。


大会概要

〇日程


2026年3月25日(水)～3月29日(日)　(5日間)



〇会場


日環アリーナ栃木


〒321-0166
栃木県宇都宮市西川田4丁目1-1



〇出場チーム


51チーム



〇出場権獲得


本大会で上位4チームに入ったチームは、翌年度の「B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP」への出場権を獲得する。



〇その他


2026-27シーズンの海外における競技会への参加に関する選定対象大会とする。


シーホース三河U15 試合スケジュール



〇予選リーグ(Group-F)


・2026年3月25日(水)11:00 TIP OFF


　vs.横浜エクセレンスU15


　会場：Main COURT C



・2026年3月25日(水)14:00 TIP OFF


　vs.大阪エヴェッサU15


　会場：Main COURT C



・2026年3月26日(木)15:30 TIP OFF


　vs.越谷アルファーズU15


　会場：Main COURT D



〇決勝トーナメント


・ROUND OF 13


2026年3月27日(金)11:00 TIP OFF


vs.「Group-G」の1位


会場：SUB COURT F



・QUARTER FINAL


2026年3月27日(金)17:00 TIP OFF


vs.GAME No.「78」の勝者


会場：MAIN COURT



・SEMI FINAL


2026年3月28日(土)15:30 TIP OFF


vs.GAME No.「84」の勝者


会場：MAIN COURT



・FINAL


2026年3月29日(日)12:30 TIP OFF


vs.GAME No.「87」の勝者


会場：MAIN COURT