MSOL、好評の月次対談セミナーレポート【無料公開】　　　　　「屋根裏部屋』の3人から始まった国内初のデジタルバンク　　　　『みんなの銀行」が実践したゼロベースの新規事業開発とは」

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：金子啓、以下

MSOL）は、新規事業や組織変革に課題を持つ経営層・事業責任者の方を対象に、弊社主催セミナーの内容をお伝えするレポート「『屋根裏部屋』の3人から始まった国内初のデジタルバンク。

『みんなの銀行』が実践したゼロベースの新規事業開発とは」を公開しました。

URL：https://service.msols.com/event/-屋根裏部屋-の3人から始まった国内初のデジタルバンク-ー-みんなの銀行-が実践したゼロベースの新規事業開発とはー(https://service.msols.com/event/talk-seminar02)）

本レポートでは、ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）傘下で、システムも組織もゼロベースで構築された国内初のデジタルバンク「みんなの銀行」に焦点を当てます。

株式会社みんなの銀行 BaaS事業部長 吉冨史朗氏のお話をもとに、既存組織の論理を乗り越え、いかにしてイノベーションを成功に導いたのか、その実践アプローチと裏側にあるストーリーを紐解きます。

■対談セミナーの背景：既存の枠組みを壊す「決断」の裏側

「座して死を待つよりは、出て活路を見出さん」 ── 銀行業界において異業種参入やデジタル化の波が押し寄せる中、既存の延長線上にある改善だけでは生き残れないという強烈な危機感が、

みんなの銀行設立の原点でした。 多くの大企業が「既存事業のDX（デジタライゼーション）」に留まる中、同社はなぜ、システム・組織・ターゲットのすべてをゼロから作り上げる「事業変革」を選択したのか。 本レポートでは、大企業グループ内における「両利きの経営（守りのDXと攻めのDX）」の実践論として、わずか3人のプロジェクトから始まり、350名規模の組織へと成長させた軌跡を「構造」と「視点」の両面から解説しています。

■本レポートで詳しく解説している「3つの視点」

1. 「守りのDX」と「攻めのDX」の明確な使い分け 既存銀行の業務効率化（守り）と、将来の銀行像をゼロから作る「みんなの銀行」（攻め）を別軸で走らせるグループ戦略の要諦を解説します。既存の延長線ではなく「10年後の未来からの逆算」で事業を創造するアプローチに迫ります。

2. 「銀行（Bank）」から「銀行機能（Banking）」への価値転換 店舗を持たないだけではなく、価値提供のあり方そのものを変革。フルクラウドの独自システムによる

「BaaS（Banking as a Service）」事業展開や、デジタルネイティブ世代（Z世代・ミレニアル世代）に特化したUX設計の独自性を分析します。

3. 「総論賛成・各論反対」を乗り越える推進力 大企業内の新規事業で必ず直面する社内の壁をどう突破したのか。政府の金融政策担当機関との対話、異能人材の採用、そして「正解かどうかわからないがやる」という経営の意思決定を引き出したプロセスを共有します。

※レポートより一部抜粋

■このような方におすすめ

・大企業内で新規事業立ち上げやDXを推進している経営層/リーダーの方

・「両利きの経営」の実践や組織風土の変革に課題を感じている方

・金融業界に限らず、異業種連携やプラットフォームビジネスに関心のある方

■講演者について

株式会社みんなの銀行 BaaS事業部長 吉冨 史朗 氏

2017年の構想段階からプロジェクトに参画。「10年後の非連続な成長」を描く課題に取り組み、わずか3人のコアメンバーからスタートしたプロジェクトを牽引。既存銀行の枠組みにとらわれない

「新しい金融の将来像」を追求し、パートナー企業との連携やBaaS事業の展開を推進している。

■レポート概要

タイトル :「屋根裏部屋」の3人から始まった国内初のデジタルバンク。「みんなの銀行」が実践した

ゼロベースの新規事業開発とは

