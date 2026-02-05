香陵住販株式会社とのダイヤモンドパートナー契約締結（増額）のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、香陵住販株式会社と、オフィシャルパートナー契約（ダイヤモンドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。
ダイヤモンドパートナー契約内容
■協賛内容
・ゴール裏2列目看板への広告掲出
・サンクスマッチ（冠試合）の開催
■契約期間
2026年2月1日～
香陵住販株式会社 代表取締役社長 金子 哲広 様よりファン・サポーターの皆さまへ
私たち香陵住販は、「人をつなぐ・街をつなぐ・未来をつなぐ」というコンセプトのもと、地域社会への貢献に積極的に取り組んでおります。
当社は2005年より20年以上にわたり、水戸ホーリーホックのスポンサーを務めてまいりました。この度、チームがＪ１昇格・Ｊ２優勝という歴史的な快挙を成し遂げられたことを受け、その努力の結晶をさらなる飛躍へ繋げるべく、エメラルドパートナーからダイヤモンドパートナーへと契約を更新いたしました。
スポーツを通じて地域の活性化と人々の絆を大切にする水戸ホーリーホックの姿勢は、当社の理念とも深く共鳴するものです。これからも、地域の皆様、サポーターの皆様と共に、水戸ホーリーホックとこの街のワクワクする未来をつないでいきましょう！
法人概要
■法人名
香陵住販株式会社
■所在地
茨城県水戸市南町2-4-33
■代表者
代表取締役社長 金子哲広
■事業概要
・賃貸仲介事業
・不動産売買事業
・賃貸管理事業
・収益不動産事業
■URL
https://www.koryo-j.co.jp/