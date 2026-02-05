香陵住販株式会社とのダイヤモンドパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、香陵住販株式会社と、オフィシャルパートナー契約（ダイヤモンドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

ダイヤモンドパートナー契約内容

■協賛内容

・ゴール裏2列目看板への広告掲出

・サンクスマッチ（冠試合）の開催

■契約期間

2026年2月1日～

香陵住販株式会社 代表取締役社長 金子 哲広 様よりファン・サポーターの皆さまへ

私たち香陵住販は、「人をつなぐ・街をつなぐ・未来をつなぐ」というコンセプトのもと、地域社会への貢献に積極的に取り組んでおります。

当社は2005年より20年以上にわたり、水戸ホーリーホックのスポンサーを務めてまいりました。この度、チームがＪ１昇格・Ｊ２優勝という歴史的な快挙を成し遂げられたことを受け、その努力の結晶をさらなる飛躍へ繋げるべく、エメラルドパートナーからダイヤモンドパートナーへと契約を更新いたしました。

スポーツを通じて地域の活性化と人々の絆を大切にする水戸ホーリーホックの姿勢は、当社の理念とも深く共鳴するものです。これからも、地域の皆様、サポーターの皆様と共に、水戸ホーリーホックとこの街のワクワクする未来をつないでいきましょう！

法人概要

■法人名

香陵住販株式会社

■所在地

茨城県水戸市南町2-4-33

■代表者

代表取締役社長 金子哲広

■事業概要

・賃貸仲介事業

・不動産売買事業

・賃貸管理事業

・収益不動産事業

■URL

https://www.koryo-j.co.jp/