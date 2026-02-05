ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ ヨネヤマ）は、柔らかい打球感とボールを楽に飛ばす飛距離性能を特長とした入門者向け全ポジション対応モデル、新シリーズ「SOAR（ソア）」を2026年3月上旬より発売いたします。

“舞い上がる”“高揚する”という意味を持つ SOAR は、ソフトテニスの競技人口の約6割を占める中学生へ向け、ソフトテニスの楽しさ・魅力を伝え、より長く競技に打ち込んでもらうため、用具の観点からアプローチする新たなシリーズです。初心者が求める「柔らかい打球感」「ボールの飛距離性能」をフレームからシャフトにかけてサイド厚を薄くした新設計「ダイナミックテーパードシェイプ」、雑振動をカットするサーボフィルターとVDM（バイブレーションダンプニングメッシュ）を組み合わせることで実現しました。さらに、ソフトテニスとして初の4種類から選べるラケットケースを用意。オフコートでも個性を発信し、選べる楽しさを提供します。ラケットデザインもシンプルなモノトーンでまとめ、多様なカラーがあるグリップやストリングとも合わせやすく、自分の好みにセットアップしやすくなっています。ソフトテニスをもっと楽しく。SOARは、競技に夢中になるきっかけを創造する入門者に向けた新たなシリーズです。

INNOVATION

■DYNAMIC TAPERED SHAPE -ダイナミック テーパード シェイプ-

フレームからシャフトにかけて急激にサイド厚が薄くなる新形状を採用。フレームサイド厚26mm、シャフトサイド厚16mmの形状によって柔らかい球持ちと、飛び性能が向上。

■SERVO FILTER ＋ VDM（バイブレーションダンプニングメッシュ）

振動をカットし、柔らかい打球感を実現する素材を採用。

製品情報

