三陽合同会社、タッチスクリーン搭載 MASS80 メカニカルキーボードの日本国内グループバイを実施

三陽合同会社

三陽合同会社（本社：東京都 代表：加勢 悠）は、同社が運営するECサイト 「DIGIART」 にて、MWKEYS（Suqian Milkyway Technology Co., Ltd 本社：中国江蘇省宿遷市 代表：Chen Zhaoyi）タッチスクリーン搭載 MASS80 メカニカルキーボードの日本国内グループバイ（共同購入）を実施いたします。

グループバイの受付期間は2026年2月5日（木）15:00～2月24日（火）23:59となります。

MASS 80とは

MASS80は、中国のメカニカルキーボードブランド「MWKEYS」が設計・開発したメカニカルキーボードです。

80％レイアウトに加え、フルタッチ対応のインタラクティブスクリーンを搭載し、音量調整、楽曲再生、ポモドーロタイマーやハードウェアのリアルタイムステータス表示などを直感的にコントロールできます。

本体ケースにはCNC加工を施した6063アルミニウムフレームを採用し、精密なアノダイズ処理によって高級感のある外観を実現しました。さらに、3Dガスケットマウント構造により、安定性と快適性を兼ね備えた打鍵感を提供します。

また、磁気着脱式スワッパブルパネル「M-Panel」を搭載。WK・WKL・HHKB・ISOなどのレイアウトに対応し、トップパネルの交換によって柔軟なカスタマイズが可能です。デザイン性と拡張性を両立した一台として、多様なユーザーニーズに応えます。

MASS 80の注目ポイント

- インタラクティブタッチスクリーン搭載 MASS 80に搭載されるインタラクティブタッチスクリーンはダブルタップによるミュート切替、スライド操作による音量調整、楽曲再生、テーマ変更など、タッチ操作ならではの快適なコントロールを実現します。- M-Panel：磁気着脱式スワップパネル 磁力でしっかりと固定しながら、スムーズな交換が可能。レイアウトやデザインを自在に変更できます。※標準付属のM-PanelはWKレイアウト対応です。WKL/HHKBレイアウト対応M-Panelは別売り商品でございます。- 3Dガスケットマウント長時間のタイピングによる負担を軽減し、安定した打鍵感を提供します。- 幅広いレイアウト対応

オールレイアウト対応のホットスワップPCBを採用。好みに応じた構成が可能で、カスタマイズの自由度を高めます。

※WK以外のレイアウトに変更する際には別途、対応するレイアウトのスイッチプレートまたはM-Panelを用意して頂く必要がございます。

別売りオプション

・専用リストレスト

MASS 80のキーボードケースと同一の素材および加工技術を採用した専用リストレストです。手のひらに自然にフィットするカーブ設計により快適なタイピングをサポートするとともに、デスク全体に統一感のある上質な雰囲気を演出します。

・専用プレート

標準搭載のFR4プレートに加え、アルミニウム、カーボンファイバー（CF）、真鍮の3種類の専用プレートを用意しました。素材の違いによる打鍵感や音の変化を楽しめるため、用途や好みに合わせたカスタマイズが可能です。

・専用M-Panel

標準付属のWKレイアウト対応M-Panelに加え、WKLおよびHHKBレイアウト対応のM-Panelを別売りオプションとして選択できます。柔軟なレイアウト変更に対応し、より自由度の高いキーボードカスタマイズを実現します。

※タッチスクリーン非装着用/HHKBレイアウトのM-Panelの取扱はございません。

商品仕様

タッチスクリーン搭載 MASS 80メカニカルキーボード

価格：59,400円（税込）

技術仕様

タイプ：80％メカニカルキーボード

標準レイアウト：WK

オプションレイアウト：WKL/HHKB/ANSI/ISO※

※WK以外のレイアウトに変更する際には別途、対応するレイアウトのスイッチプレートおよび、

M-Panelをお求め頂く必要があります。



マウントタイプ：ガスケットマウント

PCB：1.6mm ホットスワップ対応

対応ファームウェア：QMK/VIA

対応システム：Windows / MacOS

MCU：ESP32 P4

スクリーン：3.4インチIPSディスプレイ（480×480）/60Hz/フルタッチ対応

フォームキット:プレートフォーム、PCBフォーム、ケースフォーム



【接続】

接続方式：USB-C有線接続のみ対応



【サイズ・重量】

サイズ：143 × 364.6mm

前面の高さ：19.2mm

重量：2,000g



【素材】

ケース：アルミニウム（CNC加工、サンドブラスト仕上げのアノダイズ処理）

プレート：FR4 （別売オプションにて、カーボンファイバー、真鍮、アルミをご用意）

原産国：中国

デザイン：MWKEYS

【グループバイ実施概要】

受付期間：2026年2月5日（木）15:00～2026年2月24日（火）23:59

発送予定：2026年4月15日～30日以降より発送予定

実施サイト：DIGIART公式サイト（https://sanyollc.com/）

※上記スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

免責事項

- こちらの商品はグループバイ（共同購入）の対象商品です。製造上・調達上の理由により製造が不可能になった場合、確定したご注文は当方でキャンセルさせていただきます。- ご注文時にお支払いは確定しますが、製造・発送が保証されるものではありません。万一キャンセルとなった場合、代金の払い戻しはさせていただきますが、それ以上の補償はいたしません。- グループバイ受付期間内でのキャンセルは可能ですが、受付終了後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。- 商品画像はあくまで試作品のものでございます。実際の商品とは仕様・色味などが異なる可能性があります。また、商品仕様は予告なく変更されることがあります。変更があった場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。- 輸送時の衝撃や梱包状態によって、箱に傷や汚れが付く可能性があります。そのような場合でも商品本体に不具合がなければ、返品・交換は原則お受けできません。- 製造スケジュールや世界情勢・物流の変動により、発送時期が遅延する可能性があります。遅延が発生した場合は、DIGIARTサイト内の「お知らせ」または該当商品ページにてご案内いたします。

ご不明点やご質問がございましたら、DIGIARTのお問い合わせフォーム(https://sanyollc.com/pages/contact-1)よりご連絡ください。

●三陽合同会社では今後も、さまざまなブランドおよび製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

新製品情報やキャンペーン情報は、プレスリリースおよび公式SNSを通じて随時発信しておりますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。

●公式Xアカウント：

DIGIART：@digiart_m

●お客様のお問い合わせ先

三陽合同会社

カスタマーサポート担当：info@sanyollc.com

TEL: 03-3525-7580