株式会社イーエムネットジャパン、Google が主催する「2025 Agency Excellence Awards」において、日本の「グローバル成長」部門を受賞

株式会社イーエムネットジャパン

株式会社イーエムネットジャパン(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 臣一郎、以下「イーエムネットジャパン」)は、Google が主催するAgency Excellence Awardsの「グローバル成長」部門を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

本表彰プログラムは、Google が世界各国において、2025年に最も優秀な成果を上げた広告代理店、および Google の広告ソリューションを活用してクライアントの成功に貢献した代理店の取り組みを表彰するものです。今回の受賞は、日本における当該部門で最も優れた成果として評価されたことを意味します。

■本表彰プログラムについて

Agency Excellence Awards は、Google の広告ソリューションを活用してクライアントの成功に貢献するとともに、職場環境の改善にも努め、特に優れた実績を上げた代理店を表彰するプログラムです。 日本における本アワードでは、「検索の革新」「オンライン販売」「メディア統合」「測定ソリューション」「見込み顧客の発掘」「クリエイティブ活用」「グローバル成長」の計7部門について、優秀な業界リーダーを選出しています。

今回当社が受賞した「グローバル成長」部門は、Google の広告ソリューションや AI ツールを戦略的に活用し、広告主の海外展開を成功に導き、グローバル市場で著しい成長を達成した代理店に贈られる賞となります。

※他日本受賞者一覧は以下よりご覧いただけます。

https://agencyexcellenceawards.withgoogle.com/intl/ja_jp

イーエムネットジャパンは、全国の幅広い企業の成長を力強く後押しするため、デジタルマーケティング支援の一環として Google 広告を積極的に活用・ご提案しています。今後も質の高いサービス提供で、クライアントの企業価値向上と持続的な成長に貢献してまいります。

■株式会社イーエムネットジャパン 会社概要

社名：株式会社イーエムネットジャパン

本社：東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル10F

代表者： 代表取締役 山本臣一郎

事業内容：インターネット広告事業

ホームページ:https://emnet.co.jp/

PDFダウンロード :https://emnet.co.jp/images/news/26-0205/%E3%80%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%91Google%E4%B8%BB%E5%82%ACAgency%20Excellence%20Awards%E3%80%8C%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E6%88%90%E9%95%B7%E3%80%8D%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B_20260204.pdf