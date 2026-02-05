KLMオランダ航空、2026年2月3日から2月23日まで期間限定特別割引「リアルディール・セール」を開催！
KLMオランダ航空(以下 KLM)は2026年2月3日から2月23日まで『リアルディール・セール』を実施し、期間限定の日本発着オランダおよびヨーロッパ往復で割引航空券をKLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで販売いたします。
KLMオランダ航空
リアルディール・セールは本物の旅を通して、一生忘れられない思い出を作る機会をご提供いたします。かつてない体験を満喫できるこの機会をご活用ください。
・販売期間 ：2026年2月3日から2月23日まで
・対象旅行期間：2026年2月3日から2026年6月30日まで
・キャンペーン運賃は、条件や空席状況によりご利用いただけない場合があります。
詳しい条件はキャンペーンページからご覧ください。
https://deals.klm.com/JP_JA
【KLMオランダ航空 日本路線スケジュール】
(2025年10月26日～2026年3月28日)
＜成田線＞
KL862 NRT/AMS 13:35/19:40 毎日
KL861 AMS/NRT 14:20/11:45+1 毎日
KL864 NRT/AMS 08:55/15:00 月金
KL863 AMS/NRT 09:40/07:10+1 木日
KL864/KL863は2026年3月8日～2026年3月27日の期間で運航します。
＜関西線＞
KL868 KIX/AMS 13:00/19:15-20 火水*木日
KL867 AMS/KIX 14:35/11:20+1 月火*水土
*2026年3月8日～3月27日までの運航
水曜日発KL868と火曜日発KL867は2026年3月10日～2026年3月25日の期間での追加運航となります。
最新のスケジュールはKLMウェブサイトにてご確認をお願いいたします。
https://www.klm.co.jp/
■KLMオランダ航空について
KLMオランダ航空は、世界の主要都市と経済の中心地を結ぶ航空会社です。アムステルダム・スキポール空港を拠点に、ヨーロッパ92都市、世界70の国際都市への直行便ネットワークを展開し、スカイチームアライアンスの提携ネットワークを通じて173カ国1,063都市へのアクセスも可能です。お客様への心からのサービスを大切にし、記憶に残る体験を提供することを使命としています。
■公式ウェブサイトやSNS
KLMオランダ航空 公式ウェブサイト ： https://www.klm.co.jp/
X(旧Twitter) KLM Japan 公式アカウント： https://twitter.com/klm_jp
LINEオフィシャルアカウント ： @klmjp