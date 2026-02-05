KLMオランダ航空(以下 KLM)は2026年2月3日から2月23日まで『リアルディール・セール』を実施し、期間限定の日本発着オランダおよびヨーロッパ往復で割引航空券をKLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで販売いたします。





KLMオランダ航空





リアルディール・セールは本物の旅を通して、一生忘れられない思い出を作る機会をご提供いたします。かつてない体験を満喫できるこの機会をご活用ください。





・販売期間 ：2026年2月3日から2月23日まで

・対象旅行期間：2026年2月3日から2026年6月30日まで

・キャンペーン運賃は、条件や空席状況によりご利用いただけない場合があります。





詳しい条件はキャンペーンページからご覧ください。

https://deals.klm.com/JP_JA









【KLMオランダ航空 日本路線スケジュール】

(2025年10月26日～2026年3月28日)

＜成田線＞

KL862 NRT/AMS 13:35/19:40 毎日

KL861 AMS/NRT 14:20/11:45+1 毎日





KL864 NRT/AMS 08:55/15:00 月金

KL863 AMS/NRT 09:40/07:10+1 木日

KL864/KL863は2026年3月8日～2026年3月27日の期間で運航します。





＜関西線＞

KL868 KIX/AMS 13:00/19:15-20 火水*木日

KL867 AMS/KIX 14:35/11:20+1 月火*水土

*2026年3月8日～3月27日までの運航

水曜日発KL868と火曜日発KL867は2026年3月10日～2026年3月25日の期間での追加運航となります。





最新のスケジュールはKLMウェブサイトにてご確認をお願いいたします。

https://www.klm.co.jp/









■KLMオランダ航空について

KLMオランダ航空は、世界の主要都市と経済の中心地を結ぶ航空会社です。アムステルダム・スキポール空港を拠点に、ヨーロッパ92都市、世界70の国際都市への直行便ネットワークを展開し、スカイチームアライアンスの提携ネットワークを通じて173カ国1,063都市へのアクセスも可能です。お客様への心からのサービスを大切にし、記憶に残る体験を提供することを使命としています。









■公式ウェブサイトやSNS

KLMオランダ航空 公式ウェブサイト ： https://www.klm.co.jp/

X(旧Twitter) KLM Japan 公式アカウント： https://twitter.com/klm_jp

LINEオフィシャルアカウント ： @klmjp