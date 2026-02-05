【多角的な情報提供でサポート】レポートプレゼントやセミナー開催などベトナムに注目したプログラムを開催

アイザワ証券グループ株式会社

アイザワ証券株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：藍澤 卓弥、以下「当社」）は2026年２月２日より注目を集めるベトナム市場への投資機会をサポートする『ベトナム投資サポートプログラム』を開催いたします。

東南アジアの中でも際立った成長を続けるベトナム。過去25年間で人口は約1.3倍に拡大し、直近の実質GDP成長率は８%台と、日本の高度成長期を思わせる勢いを見せています。

株式市場の発展も目覚ましく、取引開始当初から現在までに時価総額は約１万倍へと拡大し、昨年新興国市場への格上げが発表されました。

本プログラムでは、この著しい成長を遂げるベトナム市場にフォーカスし、皆さまの投資活動を力強くサポートします。昨年ご好評いただいた「ベトナム株式厳選30銘柄レポート」のプレゼントに加え、ショート動画の公開やセミナー開催など、多様なコンテンツを通じた情報提供を予定しています。

当社に口座をお持ちでない方もお申込みいただけます。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。

▶プログラム概要「ベトナム投資サポートプログラム」

１. 「ベトナム株式厳選30銘柄レポート」プレゼント

当社が毎年発行している「ベトナム株式厳選30銘柄レポート」の2026年度版を先着で500名様にプレゼントいたします。さらにレポートプレゼントにお申込みされた方限定で当社アナリストが厳選した銘柄を紹介するショート動画をご視聴いただけます。ショート動画は２月17日（火）から３月31日（火）の期間に随時公開予定です。

※公開期間は2026年５月15日17時までです。

申込期間：2026年２月２日(月)～2026年４月30日（木）

申込方法：以下のフォームよりお申込ください。

定 員：先着500名

申込フォーム：https://www.aizawa.co.jp/lp2/vie-program_2026.html#form

※定員に達し次第、申込受付を終了いたします。

２. ベトナム株セミナー/解説動画

ベトナム経済の構造変化をふまえ今後どのようなセクターに注目すべきか解説するセミナーを開催します。本セミナーでは登壇者に解説してほしい銘柄を募集します。

また、ベトナム投資における長期・分散・積立の考え方について解説した動画をYouTubeにて公開予定です。詳しくは特設サイトをご確認ください。

セミナー概要

タイトル：転換点を迎えたベトナム株 ― 経済構造の変化と投資チャンス

日 程：2026年４月 11日(土) 10:30～12:00

開催形式：Web開催（ZOOM）

参加費：無料

定員：300名

申込みページ：https://aizawa.seminarone.com/20260411/event/

※セミナー定員に達し次第、受付終了となります。

※アイザワ証券の口座の有無に関わらずご参加いただけます。

セミナー登壇者

今井正之（イマイ マサユキ）

アイザワ証券株式会社 市場情報部

国際公認投資アナリスト（CIIA）・CFP・一級ファイナンシャルプランニング技能士

米国・ベトナムをはじめとする外国市場の分析を担当。豊富な現地調査経験に基づいた独自の視点から、投資家の皆さまに情報を発信。

現在、都内でテレビ放送中の株式情報番組『ストックボイス 東京マーケットワイド』にて毎週火曜日にレギュラー出演中。

チン バー フィ

アイザワ証券株式会社 市場情報部

2020年アイザワ証券に入社。営業職を経て、本社で債券トレーダー、国内エクイティで経験を積み、現在市場情報部でベトナムとアメリカの株式市場を中心に企業研究・市況発信。

