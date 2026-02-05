株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、InstagramやTikTokで妊活の動画配信を行う「marimiku｜妊活ごはんのプロ」の公式LINEを開設しました。

新規登録者限定で「妊活中の栄養素とサプリメントについて」のPDFファイルを無料配布、抽選で1名様に妊活マルチビタミンサプリメント(Ferti Base)をプレゼントします。





■妊活中に多い「サプリメント選びの不安」に寄り添うLINE

妊活に取り組む中で、「サプリメントは必要？」「種類が多くて選べない」「本当に自分に合っているのかわからない」といった悩みを抱える方は少なくありません。

こうした声を受け、今回開設した公式LINEでは、妊活管理栄養士としての知識と経験を活かし、妊活と食事・栄養を正しくつなぐ情報提供を目的としています。









新規登録者限定特典(1)

〇「妊活中の栄養素とサプリメントについて」のPDFファイルを無料配布

公式LINEに新規登録し、妊活の状況を送信した方全員に、管理栄養士監修の『妊活中の栄養素とサプリメントについて』のPDFファイルを無料でプレゼントいたします。





新規登録者限定特典(2)

(1)の方の中から抽選で1名様に「Ferti Base」をプレゼントするキャンペーンを実施します。





*キャンペーン期間：2026年2月5日(木)～2月28日(土)









■管理栄養士が運用する「marimiku｜妊活ごはんのプロ」とは

「marimiku｜妊活ごはんのプロ」は、管理栄養士が妊活中の方に向けて、食事・栄養の知識を発信しています。

極端な制限や一時的な方法ではなく、日常の食事を大切にしながら、無理なく続けられる妊活をコンセプトに情報提供を行っています。





アカウント登録はこちら

https://line.me/R/ti/p/@445irteh





【公式LINE概要】

●アカウント名

marimiku｜妊活ごはんのプロ





●配信内容

・妊活中の方に向けた食事・栄養のアドバイス

・限定コンテンツの配信

・サプリメントのご案内・販売





●登録特典

(1) 妊活中の栄養素とサプリメントについてPDF(無料)

(2) 抽選で1名様にFerti Baseをプレゼント

*キャンペーン期間：2026年2月5日(木)～2月28日(土)









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ユー・ディー

代表者 ： 岡本 敏秀

所在地 ： 〒541-0053 大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング4F

設立 ： 1991年4月

事業内容： 社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・ITクリエイティブ事業。

医療機関のITソリューションにおける支援事業。他

URL ： https://www.eu-d.co.jp/