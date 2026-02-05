管理栄養士が監修する「妊活サポートLINE」を開設 妊活と食事・栄養を正しくつなぐ情報を発信
株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、InstagramやTikTokで妊活の動画配信を行う「marimiku｜妊活ごはんのプロ」の公式LINEを開設しました。
新規登録者限定で「妊活中の栄養素とサプリメントについて」のPDFファイルを無料配布、抽選で1名様に妊活マルチビタミンサプリメント(Ferti Base)をプレゼントします。
■妊活中に多い「サプリメント選びの不安」に寄り添うLINE
妊活に取り組む中で、「サプリメントは必要？」「種類が多くて選べない」「本当に自分に合っているのかわからない」といった悩みを抱える方は少なくありません。
こうした声を受け、今回開設した公式LINEでは、妊活管理栄養士としての知識と経験を活かし、妊活と食事・栄養を正しくつなぐ情報提供を目的としています。
新規登録者限定特典(1)
〇「妊活中の栄養素とサプリメントについて」のPDFファイルを無料配布
公式LINEに新規登録し、妊活の状況を送信した方全員に、管理栄養士監修の『妊活中の栄養素とサプリメントについて』のPDFファイルを無料でプレゼントいたします。
新規登録者限定特典(2)
(1)の方の中から抽選で1名様に「Ferti Base」をプレゼントするキャンペーンを実施します。
*キャンペーン期間：2026年2月5日(木)～2月28日(土)
■管理栄養士が運用する「marimiku｜妊活ごはんのプロ」とは
「marimiku｜妊活ごはんのプロ」は、管理栄養士が妊活中の方に向けて、食事・栄養の知識を発信しています。
極端な制限や一時的な方法ではなく、日常の食事を大切にしながら、無理なく続けられる妊活をコンセプトに情報提供を行っています。
アカウント登録はこちら
https://line.me/R/ti/p/@445irteh
【公式LINE概要】
●アカウント名
marimiku｜妊活ごはんのプロ
●配信内容
・妊活中の方に向けた食事・栄養のアドバイス
・限定コンテンツの配信
・サプリメントのご案内・販売
●登録特典
(1) 妊活中の栄養素とサプリメントについてPDF(無料)
(2) 抽選で1名様にFerti Baseをプレゼント
*キャンペーン期間：2026年2月5日(木)～2月28日(土)
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ユー・ディー
代表者 ： 岡本 敏秀
所在地 ： 〒541-0053 大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング4F
設立 ： 1991年4月
事業内容： 社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・ITクリエイティブ事業。
医療機関のITソリューションにおける支援事業。他
URL ： https://www.eu-d.co.jp/