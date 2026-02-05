「リーベルホテル大阪」春を彩るいちごアフタヌーンティー『Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～』を3月1日より販売開始！
リーベルホテル大阪(所在地：大阪市此花区)は、2026年3月1日(日)～2026年5月14日(木)までの期間、1F「Cafe & Bar LIBER」にて、苺が主役の春のアフタヌーンティー『Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～』を販売します。
＜特設ページ＞
https://hotel-liber.jp/event/2026_strawberry_afternoontea/
Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～ イメージ
■『Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～』概要
苺とハーブの爽やかなマリアージュを愉しむ、春のアフタヌーンティーが登場します。苺に香り豊かなハーブを合わせ、味わいはもちろん、香りまで堪能できる“食のアロマ”を取り入れたアフタヌーンティーに仕立てました。タルト生地にローズマリーとピスタチオを使用し、苺とローズマリーの香りが調和する「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」をはじめ、苺の見た目が可愛らしい「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」、生地にもクリームにも苺を使用し、苺の豊かな風味を存分にお楽しみいただける「苺づくしのカップケーキ」など、苺の美味しさとハーブの爽やかな余韻が魅力のスイーツ全14種をラインアップ。心身ともにリフレッシュできる上質なティータイムとともに、みずみずしい春の移ろいを五感でお楽しみいただけます。
Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～
左から「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」 「ハーブチキンサンド 木苺のソース」「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」「苺づくしのカップケーキ」
■春休みの思い出に！「Little Strawberry Afternoon Tea」
お子さま向けの特別なアフタヌーンティー体験を、春休みとゴールデンウィークの期間限定でご提供します。ホテルでのティータイムを気軽に楽しんでいただけるよう、「苺のパンナコッタ」や「苺づくしのカップケーキ」など、お子さまにも親しみやすい王道スイーツを小さなアフタヌーンティースタイルでご用意します。大人と子どもが“おそろい”で楽しむティータイムは、春ならではの思い出づくりにぴったり。はじめてのホテル体験にもふさわしい、心に残るひとときをお届けします
Little Strawberry Afternoon Tea イメージ
キッズアフタヌーンティー
■見た目にも美しい季節限定カクテルもご用意
ローズマリーの香りがベリーの甘さを引き立てる爽やかなノンアルコールカクテル「Refreshing Berry」と、抹茶・柚子・大葉を使用し、庭園の情景を表現したアルコールカクテル「Japonesque Garden」の2種をご用意しました。彩りも美しいカクテルは、アフタヌーンティーとセットでハイティーとしてもお楽しみいただけます。
カクテルドリンク（左）Refreshing Berry（右）Japonesque Garden
■メニュー例
『Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～』
＜スイーツ＞
・苺とラヴィアンローズティーのブリュレ
・苺とピスタチオのハーブ香るタルト
・苺とティムペッパーのチーズケーキ
・苺のモンブラン ラベンダーの香り ほか
＜セイボリー＞
・桜エビのケークサレ ハーブ香るフロマージュ
・ハーブチキンサンド 木苺のソース ほか
『Little Strawberry Afternoon Tea(キッズアフタヌーンティー)』
＜スイーツ＞
・苺のパンナコッタ
・苺づくしのカップケーキ
・苺のショートケーキ
・小さなスコーン
＜セイボリー＞
・チェダーチーズとハムのキャンディサンドイッチ
・プチてりやきバーガー
『カクテル』
・Refreshing Berry(ノンアルコール)
・Japonesque Garden(アルコール)
【実施内容】
■Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～
販売場所：1F「Cafe & Bar LIBER」
販売期間：2026年3月1日(日)～5月14日(木)
提供時間：12時～16時(最終入店)
販売価格：・コーヒー／紅茶付き 5,000円
・カクテル1種付き 5,800円
※紅茶は期間限定の「林檎とグリーンルイボスのハーブティー」をご用意しております。
■Little Strawberry Afternoon Tea
通常のアフタヌーンティーに、オプションとして「キッズアフタヌーンティー」を追加いただけます。
販売期間：3月20日(金)～4月5日(日)／4月29日(水)～5月6日(水)
販売価格：ソフトドリンク付き 1,500円
ソフトドリンクなし 1,000円
※ソフトドリンクはオレンジジュース・アップルジュース・グレープフルーツジュース・烏龍茶より1種お選びいただけます。
※本プランは小学生以下のお子さまを対象とさせていただきます。
※キッズアフタヌーンティーのみでのご予約は承っておりません。
＜ご予約はこちらから＞
https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_lists=697d7944ff3adb4e9097778f
※写真はイメージです。
※数量限定につき、4日前までの事前予約制とさせていただきます。
※表示の料金は、お一人様あたりの料金となり、消費税・サービス料を含みます。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
■店舗概要
店舗名 ： リーベルホテル大阪
1F「Cafe & Bar LIBER」
所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35
アクセス： JR「桜島駅」より徒歩約1分
営業時間： 11:30～22:00(フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30)
※コース料理はL.O. 20:00
URL ： https://hotel-liber.jp/restaurant/liber/
■会社概要
商号 ： 株式会社武蔵野
代表者 ： 代表取締役社長 安田 信行
所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1
設立 ： 1969年12月
事業内容： 食品製造及び販売、スポーツレジャー施設の運営・管理
URL ： https://www.ms-net.co.jp/
≪SNS≫
Instagram ： @liber_hotel
https://www.instagram.com/liber_hotel/
X (旧Twitter) ： @LIBER_HOTEL
https://x.com/LIBER_HOTEL