リーベルホテル大阪(所在地：大阪市此花区)は、2026年3月1日(日)～2026年5月14日(木)までの期間、1F「Cafe & Bar LIBER」にて、苺が主役の春のアフタヌーンティー『Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～』を販売します。





https://hotel-liber.jp/event/2026_strawberry_afternoontea/





Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～ イメージ









■『Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～』概要

苺とハーブの爽やかなマリアージュを愉しむ、春のアフタヌーンティーが登場します。苺に香り豊かなハーブを合わせ、味わいはもちろん、香りまで堪能できる“食のアロマ”を取り入れたアフタヌーンティーに仕立てました。タルト生地にローズマリーとピスタチオを使用し、苺とローズマリーの香りが調和する「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」をはじめ、苺の見た目が可愛らしい「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」、生地にもクリームにも苺を使用し、苺の豊かな風味を存分にお楽しみいただける「苺づくしのカップケーキ」など、苺の美味しさとハーブの爽やかな余韻が魅力のスイーツ全14種をラインアップ。心身ともにリフレッシュできる上質なティータイムとともに、みずみずしい春の移ろいを五感でお楽しみいただけます。





Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～





左から「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」 「ハーブチキンサンド 木苺のソース」「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」「苺づくしのカップケーキ」









■春休みの思い出に！「Little Strawberry Afternoon Tea」

お子さま向けの特別なアフタヌーンティー体験を、春休みとゴールデンウィークの期間限定でご提供します。ホテルでのティータイムを気軽に楽しんでいただけるよう、「苺のパンナコッタ」や「苺づくしのカップケーキ」など、お子さまにも親しみやすい王道スイーツを小さなアフタヌーンティースタイルでご用意します。大人と子どもが“おそろい”で楽しむティータイムは、春ならではの思い出づくりにぴったり。はじめてのホテル体験にもふさわしい、心に残るひとときをお届けします





Little Strawberry Afternoon Tea イメージ





キッズアフタヌーンティー









■見た目にも美しい季節限定カクテルもご用意

ローズマリーの香りがベリーの甘さを引き立てる爽やかなノンアルコールカクテル「Refreshing Berry」と、抹茶・柚子・大葉を使用し、庭園の情景を表現したアルコールカクテル「Japonesque Garden」の2種をご用意しました。彩りも美しいカクテルは、アフタヌーンティーとセットでハイティーとしてもお楽しみいただけます。





カクテルドリンク（左）Refreshing Berry（右）Japonesque Garden









■メニュー例

『Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～』

＜スイーツ＞

・苺とラヴィアンローズティーのブリュレ

・苺とピスタチオのハーブ香るタルト

・苺とティムペッパーのチーズケーキ

・苺のモンブラン ラベンダーの香り ほか

＜セイボリー＞

・桜エビのケークサレ ハーブ香るフロマージュ

・ハーブチキンサンド 木苺のソース ほか





『Little Strawberry Afternoon Tea(キッズアフタヌーンティー)』

＜スイーツ＞

・苺のパンナコッタ

・苺づくしのカップケーキ

・苺のショートケーキ

・小さなスコーン

＜セイボリー＞

・チェダーチーズとハムのキャンディサンドイッチ

・プチてりやきバーガー





『カクテル』

・Refreshing Berry(ノンアルコール)

・Japonesque Garden(アルコール)









【実施内容】

■Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～

販売場所：1F「Cafe & Bar LIBER」

販売期間：2026年3月1日(日)～5月14日(木)

提供時間：12時～16時(最終入店)

販売価格：・コーヒー／紅茶付き 5,000円

・カクテル1種付き 5,800円

※紅茶は期間限定の「林檎とグリーンルイボスのハーブティー」をご用意しております。









■Little Strawberry Afternoon Tea

通常のアフタヌーンティーに、オプションとして「キッズアフタヌーンティー」を追加いただけます。

販売期間：3月20日(金)～4月5日(日)／4月29日(水)～5月6日(水)

販売価格：ソフトドリンク付き 1,500円

ソフトドリンクなし 1,000円





※ソフトドリンクはオレンジジュース・アップルジュース・グレープフルーツジュース・烏龍茶より1種お選びいただけます。

※本プランは小学生以下のお子さまを対象とさせていただきます。

※キッズアフタヌーンティーのみでのご予約は承っておりません。





https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_lists=697d7944ff3adb4e9097778f





※写真はイメージです。

※数量限定につき、4日前までの事前予約制とさせていただきます。

※表示の料金は、お一人様あたりの料金となり、消費税・サービス料を含みます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。









■店舗概要

店舗名 ： リーベルホテル大阪

1F「Cafe & Bar LIBER」

所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス： JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間： 11:30～22:00(フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30)

※コース料理はL.O. 20:00

URL ： https://hotel-liber.jp/restaurant/liber/









■会社概要

商号 ： 株式会社武蔵野

代表者 ： 代表取締役社長 安田 信行

所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

設立 ： 1969年12月

事業内容： 食品製造及び販売、スポーツレジャー施設の運営・管理

URL ： https://www.ms-net.co.jp/





