シニアに特化した経理・財務分野の派遣事業および業務請負を行う株式会社シニア経理財務(本社：東京都千代田区、代表取締役会長：古田良三、取締役社長：富澤一利)では、アウトソーシングによるシニア経理人材が、税理士事務所やスタートアップ企業から即戦力として業務を任せたいという相談が寄せられています。繁忙期の実務対応や、自社に経理担当者を常駐させる必要のないスタートアップ企業の需要を背景に、一人のシニアが複数社の経理業務を担うケースも見られます。即戦力としての活躍が広がっています。





シニアの経理がアウトソーシングで活躍中





【人手不足時代に広がる、定年後シニアの即戦力化】

定年後のシニアが、即戦力として引っ張りだこになっています。内閣府の調査によると、60歳以上の約4割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と回答しており(令和7年版 高齢社会白書より)、物価高や将来不安を背景に、定年後も働き続けたいと考えるシニア層が広がっています。一方で、中小企業を中心に人手不足は慢性化し、若手人材の採用や定着が難しい状況が続いているのが現状です。こうした中、企業の人材戦略は、採用して育てる従来型から、すぐに活躍できる即戦力を活用する方向へと転換しつつあります。





そこで注目を集めているのが、長年の実務経験を持つシニア人材の存在です。単なる補助的な労働力ではなく、業務全体を理解し、状況に応じた判断や改善提案まで担える存在として、シニア人材の経験値が改めて評価されています。教育コストをかけずに即戦力として現場を支えるシニア世代への期待は、今や一過性の動きではありません。メディアでも「戦力シニア」「即戦力シニア」といった言葉とともに取り上げられ、人手不足時代の新しい働き方・雇用モデルとして注目を集めています。





即戦力シニア





【シニア経理1人で3社を支援も】

こうした流れの中、当社では従来の派遣事業とは別に、シニア経理人材のアウトソーシングサービスを展開し、中小企業の経理業務を支えています。現在、シニアスタッフは7名で、計9社の経理業務を当社専用オフィスで担当しています。そのうち3名が複数社を掛け持ちしており、中には1人で3社を同時に支えるケースもあります。実際に、記帳代行を任せたい税理士事務所やスタートアップ企業からの相談が相次いでいます。教育や育成に時間をかけず、すぐに対応できる点が評価されているためです。





業務は、記帳代行や試算表作成といった定型作業にとどまりません。時には資金繰り管理や経営数値の整理など、経営判断に関わる相談まで対応することもあります。経営者の視点を理解したうえで実務に向き合える経験値が、継続的に業務を任せられる外注先としての信頼につながっています。





経理のベテラン





【税理士・利用企業・シニアスタッフが語る実感】

税理士事務所からは、「繁忙期には顧問先対応で手一杯になりますが、記帳などの実務部分を任せることで、コンサルティング業務に専念できます」と評価されています。





利用先の小規模企業からも、「これまで1人で経理もやっていましたが、手が回らなくなり外注することにしました。ベテランの方に外注できたことで業務がはかどっています」。また、「創業間もないのでレンタルオフィスと自宅を行き来しながら仕事をしています。社内に経理担当者を常駐させる体制は現実的ではないので、外部で対応してもらえて助かっています」といったスタートアップの若い社長からの声も寄せられています。





一方、働く側のシニアスタッフからは、「物価高なので年金だけでは不安がありましたが、無理なく働けることで、気持ちにも家計にも余裕が生まれました。自分のペースで経験を活かし続けられるのがありがたいです」との声が聞かれます。





代表は「このアウトソーシングの仕組みは、シニアだけでなく、子育て中の方や子育てを終えた主婦の方など、限られた時間の中でも経験を活かして働きたい人にも向いている」とし、今後の展開の一つとして、多様な人材が活躍できる仕組みも視野に入れています。





