小児がん治療支援啓発番組「LIVE EMPOWER CHILDREN」を3年連続U-NEXTで無料ライブ配信決定

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、小児がん治療支援啓発番組「LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～」を、2月15日（日）に無料ライブ配信いたします。本配信は会員登録不要でどなたでもご視聴いただけます。

「LIVE EMPOWER CHILDREN」は、小児がんと闘う子どもたちを勇気づけるため、アーティストたちが全国各地の小児がん拠点病院を訪れ、子どもたちの目の前でライヴパフォーマンスを行うチャリティーイベントです。親しみやすい距離感でのライヴを通して、アーティストたちの温かいメッセージを、子どもたち一人ひとりの心へダイレクトに届けることを目指しています。開催7回目となる今回は、その取り組みの一環として、初めて地方で開催を決定。三重大学医学部附属病院、静岡県立こども病院、名古屋大学医学部附属病院の3病院で「LIVE EMPOWER CHILDREN 2026 LIVE TOUR IN HOSPITAL supported by HIROTSUバイオサイエンス」開催。伊藤千晃、浦田直也、木山裕策、鈴木亜美、SAM・ETSU・CHIHARU・DJ KOO from TRF、ピコ太郎、LiLiCoら豪華アーティストが参加し、昨年11月から今年1月にかけて、各地の子どもたちと特別な時間を共有しました。

そして、この病院ライブの模様を納めた特別番組「LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～」を国際小児がんデーにあたる2月15日（日）にU-NEXTで無料ライブ配信することが決定いたしました。番組内では病院ライブの他にも、ピコ太郎が手掛ける新たな音楽企画「ラフ・ソング」プロジェクトの新曲ミュージックビデオも初公開します。昨年、一昨年に続き3回目のライブ配信となる今年も、アーティストたちの温かいメッセージやスペシャルゲストによるトークショーを通じて、視聴者の皆様に「生きる力」や支援の重要性をお届けします。

LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013099

ライブ配信：2月15日（日）17:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～2月28日（土）23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

出演者：

MC

天野ひろゆき、熊谷実帆

ゲスト

宇野 実彩子（AAA）、古坂大魔王

出演

松本公一医師（国立成育医療研究センター 小児がんセンター長／Empower Children理事）、伊藤千晃、浦田直也、木山裕策、鈴木亜美、SAM・ETSU・CHIHARU・DJ KOO from TRF、ピコ太郎、LiLiCo 他

※場合により出演者が異なる場合があります

公式サイト：https://empower-children.jp/lec/

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。