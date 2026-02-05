多様なデータソリューションを展開する株式会社ユニテックス(所在地：東京都町田市、代表取締役社長：小杉 恵美、以下ユニテックス)は、金融機関や官公庁が対外企業とデータ授受を行うために利用するマルチメディアコンバータシステムを最新Windows OSに対応しました。





マルチメディアコンバータシステムは、メインフレームやオープンサーバ、お客様のソフトウェアが稼働するホスト環境と外部企業環境との間で、データのやり取りにおける細かなメディアフォーマットの読み書き、誤り防止、オペレーション、管理などを一元化した中継機能を導入することで、簡単・確実なデータ交換業務を行っていただくシステムです。

今回、最新のWindows OSである、Windows Server 2025及びWindows 11に対応し、継続的な安定運用に必要なOSサポートやセキュリティリスクに対応します。





対外企業との安全なデータ交換を実現





【主な特長】

■最新OSに対応

・Windows Server 2025 / Windows 11に完全対応しています。

・ハードウェアからデバイスドライバ含むソフトウェアまで自社開発により、最新OSへスピーディに対応可能です。





■様々なメディアに対応

・LTOやCD/DVD/BD、USBメモリなどさまざまなメディアをご利用いただけます。

・LTOは従来形式 (SL/NL) に加え、LTFS 形式にも対応しています。

・DVDは全銀協の光ディスク基準に準拠しています。

・CMT/FD/MOなどのレガシーメディアの長期運用継続が可能です。

・各種メディア用デバイスも豊富に取り揃えています。





■光メディアのオートメーション処理

・最大200メディア / 4ドライブ搭載可能な光メディアオートローダに対応しています。

・業務内容に応じてメディア種(CD/DVD)の自動判別が可能です。

・データ記録とレーベル印刷を自動で実行し、データとレーベルの不一致をシステム的に防止可能です。





光メディアオートローダに対応





■システム更改時の現新媒体突合に対応

・ユーティリティ機能により、現新媒体の突合が可能です。

・システム検査の検証作業を効率化し、更改作業を安全かつ円滑に実施可能です。

・現新媒体突合の結果はレポートとして出力でき、不一致箇所や内容をレポートファイルから容易に確認可能です。





現新媒体の突合と結果レポート出力





■データの暗号化/復号化

・データの暗号化・復号化には、COMPLOCK II、秘文、ZIPのいずれかのソフトウェアをオプションとして選択可能です。

・その他の暗号化方法を希望の場合は、組み込みにも対応いたします。

・データ授受の際に自動的に暗号化・復号化が行われ、特別な操作は不要です。

・暗号キー等は暗号化されたデータベース上で管理され、管理者のみアクセス可能です。





■処理量が少ない業務に最適な、コンパクトモデルをご用意

・処理量にあわせて最適化が可能なコンパクトなシステム構成です。

・業務情報の登録により、入出力処理からホストへの連携まで一括処理が可能です。





コンパクトマルチメディアコンバータ





マルチメディアコンバータシステム「MCS3500 / MCS1100 / MCS1000」は、お客様の業務規模に合わせて、必要なコンピュータや必要デバイスをセミカスタマイズ可能な柔軟なシステムです。ソフトウェア機能のカスタマイズも含め、レガシー技術と最新システム環境を融合し、お客様の安定・継続したデータ交換運用をサポートいたします。大手金融機関・官公庁・インフラ系企業を中心に多くの納入実績があり、製品およびサポートの両面で高い評価をいただいています。









【会社概要】

商号 ： 株式会社ユニテックス

代表者： 代表取締役社長 小杉 恵美

所在地： 東京都町田市中町2-2-4 ユニテックスビル

設立 ： 1990年10月

資本金： 9,000万円

URL ： https://www.unitex.co.jp





1990年に設立し、コンピュータストレージが専門分野です。DX化、5G、AI/IoTによってデジタルデータが急増する中、各企業・官公庁等が直面するデータ保存・利活用の課題に対して、当社は自社開発のソフトウェアとハードウェアによる独自のデータ保存・データ変換ソリューションを提供しています。また、販売は国内のみならず海外42カ国に展開しています。





＜主要製品カテゴリー＞

「世界唯一のUSB LTOデータ保存システム」

「高セキュリティデータ変換・移行を行う金融システムソリューション」

「AI・高性能ロボット搭載のマルチ光ディスクシステム」

「メディアコンバートアウトソーシングサービス」









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ユニテックス

TEL ： 050-3386-1242

MAIL： sales@unitex.co.jp