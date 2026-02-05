よみうりランド内『ポケパーク カントー』に「CHARGESPOT」を設置

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下 INFORICH）は、合同会社ポケパーク・カントー（本社：東京都港区）が運営する施設『ポケパーク カントー』（東京都稲城市）に、2026年2月5日（木）の施設開業に合わせて「CHARGESPOT」を設置いたしました。

このたび設置したバッテリースタンドは、大型施設への設置に適した100スロットタイプとなっています。より多くの来場者がスマートフォンを利用し、施設内での探索や写真撮影など様々なコンテンツを楽しめるよう、体験価値の向上に寄与してまいります。

「ポケモンだいすきショップ横 礼拝室」に設置されたバッテリースタンド

【設置の詳細】

● 利用可能日：2026年2月5日（木）から

● 設置場所：カヤツリジム、ポケモンだいすきショップ横 礼拝室 各1箇所 計2台

● 設置内容：100スロットタイプ

● 『ポケパーク カントー』 公式サイト：https://www.pokepark-kanto.co.jp/ppark/top/index



INFORICHは今後も、日常からレジャー・観光まで、あらゆるシーンで“充電の不安”を解消するインフラとしての価値を高めるとともに、施設特性や来場者の行動に寄り添ったサービスを継続的に提供してまいります。

「CHARGESPOT」について

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーシェアリング「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約57,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。

※台数は2025年9月時点

「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

※ (C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

※「CHARGESPOT(TM)」は株式会社INFORICHの商標です。