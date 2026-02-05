ネットスターズ、セルフオーダーで「手ぶらスキー」をサポート

株式会社ネットスターズ

株式会社ネットスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：李 剛、以下「ネットスターズ」）は、株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が運営する天然温泉付きのスキー場「ウイングヒルズ白鳥リゾート」（所在地：岐阜県郡上市）のレストラン等6施設に、店舗のレジ業務を削減し、省人化を支援するトータルソリューション「レジレスプラットフォーム」のセルフオーダーシステムを2025年シーズンより導入しました。スキー場利用客は現金を持ち歩く必要がなくなり、オーダー受け取りまでの時間も短く、スキー・スノーボードを楽しむことができます。

ネットスターズが提供するセルフオーダーシステムは、注文と会計をセルフ化することで行列を解消し、マルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」との連携により現金管理のコストも削減できるソリューションです。「ウイングヒルズ白鳥リゾート」では、キオスク端末によるセルフオーダー/会計と、施設内に貼付してあるQRコードを読み込むことでユーザー自身のスマートフォンからセルフオーダー/会計を行う2タイプでの利用が可能です。

【導入施設】

・ KITCHEN WING

・ The LOOK

・ WING BURGER

・ 華虎

・ しろくまコーヒー

・ 満天の湯

【利用可能な決済手段】

・ QRコード決済

・ クレジットカード

・ 電子マネー

・ 現金 ※The LOOKは利用不可

ネットスターズは今後も、マルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」をはじめとしたフィンテックサービス、および「レジレスプラットフォーム」をはじめとしたDXサービスの提供を通じて、店舗運営に係る課題解決をサポートします。

■「レジレスプラットフォーム」について

「レジレスプラットフォーム」は、業態を問わず店舗の運営形態や抱える課題にあわせてレジ業務やフロント業務をセルフ化し、店舗の省人化・効率化を実現する、ネットスターズの店舗DXソリューションの総称です。

【レジレスプラットフォームの特長】

・ スピーディーな導入：コンパクトで取り回しやすい機器で構築でき、店舗レイアウトの変更は最小限。決済ブランドも揃っているため、スピーディーに導入。

・ ニーズにあわせたカスタマイズ対応：要件にあわせて柔軟なカスタマイズ開発が可能。券売機、テーブルオーダー、セルフレジ、チェックイン・アウト、モバイル対応まで、さまざまなニーズに対応します。

・ インバウンドにも対応したマルチ決済：導入したい決済ブランドを一括でお申し込みいただけます。訪日外国人向けに欠かせない各国の海外決済を含む、50以上のキャッシュレス決済に対応。

・ 24時間365日サポート：サポートセンターは24時間365日体制で運営しており、遅延やエラーのない決済体験を提供しています。決済は99.99%の安定した処理成功率を実現しています。

公式HP・お問い合わせ：https://regi-less.jp/

■株式会社ネットスターズについて

2009年の創業以来ゲートウェイ事業を展開。2015年にインバウンド客向けQRコード決済サービスを日本に初めて導入。以降、国内外のQRコード決済サービスを店舗に一度に導入・管理できる「StarPay」サービスを展開。現在はStarPayの技術力を基盤に、多角的なサービス展開に取り組んでいます。

公式HP・お問い合わせ：https://www.netstars.co.jp/

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。