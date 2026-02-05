【bb.q オリーブチキン】2月8日も「“2・8（にわ）”とりの日」！1年に1度だけの特別な日にも、「トリオボックス」を販売

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、毎月28日の「とりの日」に販売している人気商品「トリオボックス」を、2月8日（日）も「2・8（にわ）とり」の語呂にちなんで特別に販売します。

骨なしモモ黄金フライドチキンとヤンニョムチキン、チキンフィンガーの人気チキン3種を詰め合わせた「トリオボックス」を、積み上げ価格から520円オトクな1,200円（税込）でご提供します。

【2月8日も“とりの日”。「トリオボックス」を特別販売】

2月8日も“とりの日”。「トリオボックス」1,200円（税込）

『オリーブチキンカフェ』では、毎月28日を「とりの日」として、看板商品のチキン3種をおトクに楽しめる「トリオボックス」を提供しており、日常の中で気軽に本格的な韓国フライドチキンを味わえる企画として、多くのお客様からご好評をいただいています。

そしてこの度、「2・8（にわ）とり」の語呂にちなみ、2月8日も年に一度の特別な“とりの日”として、「トリオボックス」を販売することを決定いたしました。

対象となる「トリオボックス」は、『オリーブチキンカフェ』の定番人気である骨なしモモ黄金フライドチキン、ヤンニョムチキン、チキンフィンガーの3種を詰め合わせ、選べるディップソース2種類が付いた、最後まで飽きずに楽しめるセットです。

『オリーブチキンカフェ』は、これからも日常に寄り添う身近なご褒美として、本格韓国チキンの魅力を一人でも多くのお客様に届けてまいります。

【商品情報】

■商品名：トリオボックス

■内容

・骨なしモモ黄金フライドチキン 3個

・骨なしモモヤンニョムチキン 3個

・チキンフィンガー 6本

・選べるディップソース 2個

■価格：1,200円（税込）

…積上げ価格より520円オトク

■特別販売日

2026年2月8日（日）

■販売店舗

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp