“色もちつや蜜リップ” 誕生！透明感カラーと蜜がけしたような つやが続く「リップガーディアンN　シロップラップティント」新発売！

株式会社エリザベス

リップガーディアンN シロップラップティント

全4色 各\ 1,500（税込\1,650）

2026年2月26日(木）先行発売 ロフト（一部店舗を除く）

2026年3月19日(木）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

大人の上質キレイの守護神「リップガーディアン」から蜜あめ（シロップ）のようなつやがあふれ、

縦じわレス※1なむちぷる唇に仕上がる新ティントグロス

「リップガーディアンN シロップラップティント」が新発売いたします。

「リップガーディアンN シロップラップティント」は、塗ってしばらくすると唇の上にトップコート層を形成し、色つや・うるおいをキープ。ちゅるんとした仕上がりが続きます。またウォーターティントに最大量※2のオイルを配合することで、シロップのようなあふれるつやを実現しました。

キラキラのラメ、透明感のあるカラーと蜜がけしたようなつや仕上がりを、ぜひお楽しみください。

販売店：2026年2月26日（木）よりロフトにて先行発売スタート。 3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。

※1 メイクアップ効果による

※2 リップガーディアンにおいて

＜商品特長＞

透明感カラーと蜜がけしたようなつやの “色もちつや蜜リップ”

■蜜あめのようなつや感 ～つやつや オイルフロート処方～

ウォーターティントにつやオイルを最大量※2 配合。塗って3分程度でシロップのようなつやがあふれ、縦じわレス※1なむちぷる唇に。

※1 メイクアップ効果による

※2 リップガーディアンにおいて

■塗ると変化！つやトップコートを形成！ 色・つや・うるおい長持ち

当社独自処方

塗ってしばらくすると、唇の上に透明なつやトップコート層を形成。

つやトップコート層が、色・つや・うるおいをキープしつけたての仕上がりをガードします。

■唇の荒れ・乾燥を防ぎ、使うたびうるおう ～毎日使いたいリップケア処方～

保湿成分配合

月見草油、ローズヒップオイル※3、ツバキ油、シアバター、ヒアルロン酸、セラミド

※3 カニナバラ果実油

■透明感カラー×蜜がけしたようなつや 全4色 きらきらラメ入り

※4 メイクアップ効果による

■唇にフィットする柔らかい起毛チップ採用

■べたつかず、みずみずしい使い心地

■パッケージ、容器デザイン

リップガーディアンN シロップラップティント 左から 01 キャンディシロップ 、02 ローズミスト、03 チャイティー 、04 ポメロフィグ

■MADE IN JAPAN

より美しく仕上げるためのポイント

リップクリームなどは付けず、素の唇に塗布！

リップクリームなどは付けず、素の唇に塗布すると色が定着しやすくなります。

定着するまで、唇をこすり合わせずに待つ！

唇をこすり合わせるとトップコート層が形成されず、仕上がりがムラっぽくなったりつや感が減ってしまうため、定着するまで唇をこすり合わせず待ちます。

約3分後※5 、つやが出てきたらトップコートができた合図！

リップを塗布して約3分後※5 、つやが出てきたらトップコート層ができた合図です。

※5 定着には個人差があります

LIPGUARDIANシリーズ

【好評発売中】

リップガーディアン メロウラッピングルージュ ＜リップカラー＞

全4色＋新1色 各\1,400（税込\1,540）

塗ると変化！ジェルコートを形成！唇に密着する粘膜※6生成ティントルージュ。

粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がりのジェルコート膜が色・ツヤ・うるおいをラッピング。つけたての仕上がりを守ります。

新色「06 ミューズムーン」は2026年2月26日（木）先行発売、３月19日全国発売予定

リップガーディアン メロウラッピングルージュ 左から 01 ラテムーン、03 ブラッディムーン、 04 カシスムーン、05 ピオニームーン、06 ミューズムーン

※6 粘膜のような質感や色のこと





ひと塗りで勝ち組リップが叶う、リアル粘膜カラー ～全5色～

■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp

