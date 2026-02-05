“色もちつや蜜リップ” 誕生！透明感カラーと蜜がけしたような つやが続く「リップガーディアンN　シロップラップティント」新発売！

株式会社エリザベス


リップガーディアンN　シロップラップティント　
全4色　各\ 1,500（税込\1,650）


2026年2月26日(木）先行発売　ロフト（一部店舗を除く）


2026年3月19日(木）全国発売


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。



大人の上質キレイの守護神「リップガーディアン」から蜜あめ（シロップ）のようなつやがあふれ、


縦じわレス※1なむちぷる唇に仕上がる新ティントグロス
「リップガーディアンN　シロップラップティント」が新発売いたします。



「リップガーディアンN　シロップラップティント」は、塗ってしばらくすると唇の上にトップコート層を形成し、色つや・うるおいをキープ。ちゅるんとした仕上がりが続きます。またウォーターティントに最大量※2のオイルを配合することで、シロップのようなあふれるつやを実現しました。


キラキラのラメ、透明感のあるカラーと蜜がけしたようなつや仕上がりを、ぜひお楽しみください。



販売店：2026年2月26日（木）よりロフトにて先行発売スタート。 3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。　


＊一部お取り扱いのない店舗もございます。



※1　メイクアップ効果による


※2　リップガーディアンにおいて


＜商品特長＞

透明感カラーと蜜がけしたようなつやの “色もちつや蜜リップ”　


■蜜あめのようなつや感　～つやつや　オイルフロート処方～


ウォーターティントにつやオイルを最大量※2　配合。塗って3分程度でシロップのようなつやがあふれ、縦じわレス※1なむちぷる唇に。


※1　メイクアップ効果による


※2　リップガーディアンにおいて　



■塗ると変化！つやトップコートを形成！　色・つや・うるおい長持ち


当社独自処方


塗ってしばらくすると、唇の上に透明なつやトップコート層を形成。
つやトップコート層が、色・つや・うるおいをキープしつけたての仕上がりをガードします。




■唇の荒れ・乾燥を防ぎ、使うたびうるおう　～毎日使いたいリップケア処方～


保湿成分配合


月見草油、ローズヒップオイル※3、ツバキ油、シアバター、ヒアルロン酸、セラミド


※3 カニナバラ果実油　　　



■透明感カラー×蜜がけしたようなつや　全4色　　　　きらきらラメ入り





※4 メイクアップ効果による

■唇にフィットする柔らかい起毛チップ採用







■べたつかず、みずみずしい使い心地



■パッケージ、容器デザイン



リップガーディアンN　シロップラップティント　左から 01 キャンディシロップ 、02 ローズミスト、03 チャイティー 、04 ポメロフィグ

■MADE IN JAPAN


より美しく仕上げるためのポイント

リップクリームなどは付けず、素の唇に塗布！
リップクリームなどは付けず、素の唇に塗布すると色が定着しやすくなります。
定着するまで、唇をこすり合わせずに待つ！


唇をこすり合わせるとトップコート層が形成されず、仕上がりがムラっぽくなったりつや感が減ってしまうため、定着するまで唇をこすり合わせず待ちます。


約3分後※5 、つやが出てきたらトップコートができた合図！
リップを塗布して約3分後※5 、つやが出てきたらトップコート層ができた合図です。


※5 定着には個人差があります　


LIPGUARDIANシリーズ　

【好評発売中】　
リップガーディアン　メロウラッピングルージュ　＜リップカラー＞　　


全4色＋新1色　　各\1,400（税込\1,540）


塗ると変化！ジェルコートを形成！唇に密着する粘膜※6生成ティントルージュ。


粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がりのジェルコート膜が色・ツヤ・うるおいをラッピング。つけたての仕上がりを守ります。


新色「06 ミューズムーン」は2026年2月26日（木）先行発売、３月19日全国発売予定



リップガーディアン　メロウラッピングルージュ　左から 01 ラテムーン、03 ブラッディムーン、 04 カシスムーン、05 ピオニームーン、06 ミューズムーン　　　　　　　　　　　　

※6　粘膜のような質感や色のこと




ひと塗りで勝ち組リップが叶う、リアル粘膜カラー ～全5色～




■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　