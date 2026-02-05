“色もちつや蜜リップ” 誕生！透明感カラーと蜜がけしたような つやが続く「リップガーディアンN シロップラップティント」新発売！
リップガーディアンN シロップラップティント
全4色 各\ 1,500（税込\1,650）
2026年2月26日(木）先行発売 ロフト（一部店舗を除く）
2026年3月19日(木）全国発売
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
大人の上質キレイの守護神「リップガーディアン」から蜜あめ（シロップ）のようなつやがあふれ、
縦じわレス※1なむちぷる唇に仕上がる新ティントグロス
「リップガーディアンN シロップラップティント」が新発売いたします。
「リップガーディアンN シロップラップティント」は、塗ってしばらくすると唇の上にトップコート層を形成し、色つや・うるおいをキープ。ちゅるんとした仕上がりが続きます。またウォーターティントに最大量※2のオイルを配合することで、シロップのようなあふれるつやを実現しました。
キラキラのラメ、透明感のあるカラーと蜜がけしたようなつや仕上がりを、ぜひお楽しみください。
販売店：2026年2月26日（木）よりロフトにて先行発売スタート。 3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
※1 メイクアップ効果による
※2 リップガーディアンにおいて
＜商品特長＞
透明感カラーと蜜がけしたようなつやの “色もちつや蜜リップ”
■蜜あめのようなつや感 ～つやつや オイルフロート処方～
ウォーターティントにつやオイルを最大量※2 配合。塗って3分程度でシロップのようなつやがあふれ、縦じわレス※1なむちぷる唇に。
※1 メイクアップ効果による
※2 リップガーディアンにおいて
■塗ると変化！つやトップコートを形成！ 色・つや・うるおい長持ち
当社独自処方
塗ってしばらくすると、唇の上に透明なつやトップコート層を形成。
つやトップコート層が、色・つや・うるおいをキープしつけたての仕上がりをガードします。
■唇の荒れ・乾燥を防ぎ、使うたびうるおう ～毎日使いたいリップケア処方～
保湿成分配合
月見草油、ローズヒップオイル※3、ツバキ油、シアバター、ヒアルロン酸、セラミド
※3 カニナバラ果実油
■透明感カラー×蜜がけしたようなつや 全4色 きらきらラメ入り
※4 メイクアップ効果による
■唇にフィットする柔らかい起毛チップ採用
■べたつかず、みずみずしい使い心地
■パッケージ、容器デザイン
リップガーディアンN シロップラップティント 左から 01 キャンディシロップ 、02 ローズミスト、03 チャイティー 、04 ポメロフィグ
■MADE IN JAPAN
より美しく仕上げるためのポイント
リップクリームなどは付けず、素の唇に塗布！
リップクリームなどは付けず、素の唇に塗布すると色が定着しやすくなります。
定着するまで、唇をこすり合わせずに待つ！
唇をこすり合わせるとトップコート層が形成されず、仕上がりがムラっぽくなったりつや感が減ってしまうため、定着するまで唇をこすり合わせず待ちます。
約3分後※5 、つやが出てきたらトップコートができた合図！
リップを塗布して約3分後※5 、つやが出てきたらトップコート層ができた合図です。
※5 定着には個人差があります
LIPGUARDIANシリーズ
【好評発売中】
リップガーディアン メロウラッピングルージュ ＜リップカラー＞
全4色＋新1色 各\1,400（税込\1,540）
塗ると変化！ジェルコートを形成！唇に密着する粘膜※6生成ティントルージュ。
粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がりのジェルコート膜が色・ツヤ・うるおいをラッピング。つけたての仕上がりを守ります。
新色「06 ミューズムーン」は2026年2月26日（木）先行発売、３月19日全国発売予定
リップガーディアン メロウラッピングルージュ 左から 01 ラテムーン、03 ブラッディムーン、 04 カシスムーン、05 ピオニームーン、06 ミューズムーン
※6 粘膜のような質感や色のこと
ひと塗りで勝ち組リップが叶う、リアル粘膜カラー ～全5色～
