唇から、転生※1する。粘膜※2生成ティントリップから、さりげなく唇を彩る粘膜ベージュの新色、新発売！

株式会社エリザベスリップガーディアン メロウラッピングルージュ06 ミューズムーン新1色 \ 1,400（税込\1,540） 新発売2026年2月26日(木）先行発売 ロフト（一部店舗を除く）2026年3月19日(木）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

神がかれ、唇。大人の上質キレイの守護神 「リップガーディアン」シリーズの

粘膜のようなしっとりツヤ唇を叶える、粘膜※2 生成ティントリップ 「リップガーディアン メロウラッピングルージュ」から待望の新色「06 ミューズムーン」が新発売いたします。

メロウラッピングルージュは塗ってしばらくすると、唇や息の水分と反応して色素を取り込んだジェルコート膜を形成。色・ツヤ・うるおいをキープし、つけたての仕上がりを守ります。

新色06はさりげなく唇を彩る粘膜ベージュピンク。

新1色が加わり全5色のカラーラインナップへ。リアルな血色感カラーと粘膜のようなツヤを与える

むっちりツヤルージュ 「リップガーディアン メロウラッピングルージュ」で「唇から、転生※1」をぜひご体感ください。

販売店：2026年2月26日(木）よりロフトにて先行発売スタート。3月19日(木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。

※1 メイクを一新すること

※2 粘膜のような質感や色のこと

＜商品特長＞

ジェルコート膜が唇に密着色・ツヤ・うるおいキープする粘膜※2生成ティントリップ

※2 粘膜のような質感や色のこと

■ひと塗りで勝ち組リップが叶う、リアル粘膜カラー ～新1色～

■塗ると変化！ジェルコートを形成し、粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がり！

塗ってしばらくすると、唇や息の水分と反応して色素を取り込んだジェルコート膜を形成。

色・ツヤ・うるおいをキープします！

■唇の荒れ・乾燥を防ぎ、使うたびうるおう

５つの美容液成分配合

・ヒト型セラミド※3、ラ・フローラEC-12(R)※4（乳酸菌）、ヒアルロン酸（すべてうるおい成分）

・ローズヒップオイル※5、メドウフォームオイル（すべてエモリエント成分）

※3 セラミドNP

※4 エンテロコッカスフェカリス

※5 カニナバラ果実油

■なめらかな使い心地

※6 メイクアップ効果による

■MADE IN JAPAN

【好評販売中】 ～既存色～

リップガーディアン メロウラッピングルージュ ＜リップカラー＞

全4色 各\1,400（税込\1,540）

リップガーディアン メロウラッピングルージュ＜リップカラー＞左から 01 ラテムーン、03 ブラッディムーン、 04 カシスムーン、05 ピオニームーン

LIPGUARDIANシリーズ

＜新発売＞

リップガーディアンN シロップラップティント ＜リップカラー＞

全4色 各\1,500（税込\1,650）

塗ると変化！ジェルコートを形成！唇に密着する粘膜※7 生成ティントルージュ。

粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がりのジェルコート膜が色・ツヤ・うるおいをラッピング。つけたての仕上がりを守ります。

2026年2月26日（木）先行発売 予定

2026年3月19日（木）全国発売 予定

リップガーディアンN シロップラップティント 左から 01 キャンディシロップ 、02 ローズミスト、03 チャイティー 、04 ポメロフィグ

透明感カラー×蜜がけしたようなつや きらきらラメ入り ［全4色］

■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp