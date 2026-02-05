唇から、転生※1する。粘膜※2生成ティントリップから、さりげなく唇を彩る粘膜ベージュの新色、新発売！

写真拡大 (全10枚)

株式会社エリザベス



リップガーディアン　メロウラッピングルージュ06 ミューズムーン新1色　\ 1,400（税込\1,540） 新発売2026年2月26日(木）先行発売　ロフト（一部店舗を除く）2026年3月19日(木）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。



神がかれ、唇。大人の上質キレイの守護神 「リップガーディアン」シリーズの
粘膜のようなしっとりツヤ唇を叶える、粘膜※2 生成ティントリップ　「リップガーディアン　メロウラッピングルージュ」から待望の新色「06 ミューズムーン」が新発売いたします。



メロウラッピングルージュは塗ってしばらくすると、唇や息の水分と反応して色素を取り込んだジェルコート膜を形成。色・ツヤ・うるおいをキープし、つけたての仕上がりを守ります。


新色06はさりげなく唇を彩る粘膜ベージュピンク。
新1色が加わり全5色のカラーラインナップへ。リアルな血色感カラーと粘膜のようなツヤを与える


むっちりツヤルージュ　「リップガーディアン　メロウラッピングルージュ」で「唇から、転生※1」をぜひご体感ください。



販売店：2026年2月26日(木）よりロフトにて先行発売スタート。3月19日(木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。　　
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。　　



※1　メイクを一新すること


※2　粘膜のような質感や色のこと


＜商品特長＞

ジェルコート膜が唇に密着色・ツヤ・うるおいキープする粘膜※2生成ティントリップ

※2 粘膜のような質感や色のこと



■ひと塗りで勝ち組リップが叶う、リアル粘膜カラー ～新1色～　　




■塗ると変化！ジェルコートを形成し、粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がり！
塗ってしばらくすると、唇や息の水分と反応して色素を取り込んだジェルコート膜を形成。


色・ツヤ・うるおいをキープします！




■唇の荒れ・乾燥を防ぎ、使うたびうるおう　


５つの美容液成分配合


・ヒト型セラミド※3、ラ・フローラEC-12(R)※4（乳酸菌）、ヒアルロン酸（すべてうるおい成分）


・ローズヒップオイル※5、メドウフォームオイル（すべてエモリエント成分）


※3 セラミドNP


※4 エンテロコッカスフェカリス　


※5 カニナバラ果実油　　



■なめらかな使い心地　








※6 メイクアップ効果による

■MADE IN JAPAN




【好評販売中】　～既存色～
リップガーディアン　メロウラッピングルージュ　＜リップカラー＞　　　　


全4色　各\1,400（税込\1,540）



リップガーディアン　メロウラッピングルージュ＜リップカラー＞左から 01 ラテムーン、03 ブラッディムーン、 04 カシスムーン、05 ピオニームーン　　　　　　　　　　　　




LIPGUARDIANシリーズ　

＜新発売＞　
リップガーディアンN　シロップラップティント　＜リップカラー＞　　


全4色　各\1,500（税込\1,650）


塗ると変化！ジェルコートを形成！唇に密着する粘膜※7 生成ティントルージュ。


粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がりのジェルコート膜が色・ツヤ・うるおいをラッピング。つけたての仕上がりを守ります。
2026年2月26日（木）先行発売 予定


2026年3月19日（木）全国発売 予定



リップガーディアンN　シロップラップティント　左から 01 キャンディシロップ 、02 ローズミスト、03 チャイティー 、04 ポメロフィグ


透明感カラー×蜜がけしたようなつや　　きらきらラメ入り　［全4色］




■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　