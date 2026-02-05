唇から、転生※1する。粘膜※2生成ティントリップから、さりげなく唇を彩る粘膜ベージュの新色、新発売！
リップガーディアン メロウラッピングルージュ06 ミューズムーン新1色 \ 1,400（税込\1,540） 新発売2026年2月26日(木）先行発売 ロフト（一部店舗を除く）2026年3月19日(木）全国発売
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
神がかれ、唇。大人の上質キレイの守護神 「リップガーディアン」シリーズの
粘膜のようなしっとりツヤ唇を叶える、粘膜※2 生成ティントリップ 「リップガーディアン メロウラッピングルージュ」から待望の新色「06 ミューズムーン」が新発売いたします。
メロウラッピングルージュは塗ってしばらくすると、唇や息の水分と反応して色素を取り込んだジェルコート膜を形成。色・ツヤ・うるおいをキープし、つけたての仕上がりを守ります。
新色06はさりげなく唇を彩る粘膜ベージュピンク。
新1色が加わり全5色のカラーラインナップへ。リアルな血色感カラーと粘膜のようなツヤを与える
むっちりツヤルージュ 「リップガーディアン メロウラッピングルージュ」で「唇から、転生※1」をぜひご体感ください。
販売店：2026年2月26日(木）よりロフトにて先行発売スタート。3月19日(木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
※1 メイクを一新すること
※2 粘膜のような質感や色のこと
＜商品特長＞ジェルコート膜が唇に密着色・ツヤ・うるおいキープする粘膜※2生成ティントリップ
■ひと塗りで勝ち組リップが叶う、リアル粘膜カラー ～新1色～
■塗ると変化！ジェルコートを形成し、粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がり！
塗ってしばらくすると、唇や息の水分と反応して色素を取り込んだジェルコート膜を形成。
色・ツヤ・うるおいをキープします！
■唇の荒れ・乾燥を防ぎ、使うたびうるおう
５つの美容液成分配合
・ヒト型セラミド※3、ラ・フローラEC-12(R)※4（乳酸菌）、ヒアルロン酸（すべてうるおい成分）
・ローズヒップオイル※5、メドウフォームオイル（すべてエモリエント成分）
※3 セラミドNP
※4 エンテロコッカスフェカリス
※5 カニナバラ果実油
■なめらかな使い心地
※6 メイクアップ効果による
■MADE IN JAPAN
【好評販売中】 ～既存色～
リップガーディアン メロウラッピングルージュ ＜リップカラー＞
全4色 各\1,400（税込\1,540）
リップガーディアン メロウラッピングルージュ＜リップカラー＞左から 01 ラテムーン、03 ブラッディムーン、 04 カシスムーン、05 ピオニームーン
LIPGUARDIANシリーズ
＜新発売＞
リップガーディアンN シロップラップティント ＜リップカラー＞
全4色 各\1,500（税込\1,650）
塗ると変化！ジェルコートを形成！唇に密着する粘膜※7 生成ティントルージュ。
粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がりのジェルコート膜が色・ツヤ・うるおいをラッピング。つけたての仕上がりを守ります。
2026年2月26日（木）先行発売 予定
2026年3月19日（木）全国発売 予定
リップガーディアンN シロップラップティント 左から 01 キャンディシロップ 、02 ローズミスト、03 チャイティー 、04 ポメロフィグ
透明感カラー×蜜がけしたようなつや きらきらラメ入り ［全4色］
■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp