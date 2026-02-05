【ABCマート】Vans「SUPER LOWPRO」シリーズよりポニーヘアーやスエード素材をあしらった新作が登場

　ABCマートは、レトロスポーツシューズの要素を取り入れたVans「SUPER LOWPRO」キャンペーンを2026年2月5日（木）より全国のABCマート及び公式オンラインストアにて開始いたします。


　定番カラーに加えて、高級感のあるポニーヘアーや、落ち着いた色味でシックな印象のスエード素材を採用した新作を発売します。


　また、店頭で本キャンペーン関連商品を購入した方限定で、シューレースとステッカーをセットにしたノベルティをプレゼントします。


●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/29882/






■ トレンドを組み込んだロープロ×レトロスニーカー

　Vans「SUPER LOWPRO」は、丸みを帯びたフォルムでレトロなムードを残しつつ、現代のトレンドであるロープロスタイルを取り入れた、日常のコーディネートに落とし込みやすいデザインが特徴です。


　商品ラインアップには、Vansを象徴するホワイトのサイドストライプが足元にアクセントを添えるレッドとブラックのカラーリングに加え、今季はブラックやブラウンを基調とした単色デザインのシックなモデルが新たに登場。PONYやスエード素材を採用し、快適な履き心地と上質感を両立しました。シンプルながらも存在感のあるデザインで、カジュアルからきれいめまで、幅広いスタイリングにマッチする一足です。



■ シューレースカスタム、ステッカーキャンペーンも実施




　店頭で「SUPER LOW PRO」を購入いただいた方限定でオフホワイト、ブルー、ピンク、イエローの全4種の中から2⾊のシューレースとステッカーをセットにしてプレゼントいたします。オリジナルのカスタムを楽しんでいただくことができます。


※キャンペーン対象商品はHPをご確認ください。



■ 商品概要


商品名：SUPER LOWPRO


カラー：（左から）BLK、RED
サイズ：BLK　22.0cm~26.0cm（0.5cm刻み）


　　　　RED　22.0cm～25.0cm（0.5cm刻み）


価格　：11,000円（税込）、10,450円（税込）






商品名：SUPER LOWPRO PONY HAIR


カラー： （左から） PONY HAIR BLK 、PONY HAIR BROW
サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）


価格　：12,100円（税込）






商品名： SUPER LOWPRO SUEDE


カラー： SUEDE BLACK/BLK
サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）


価格　：11,000円（税込）



