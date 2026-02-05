競泳 松元克央選手「KOSUKE KITAJIMA CUP 2026」100m自由形で優勝！

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社が所属契約をしている競泳 松元克(かつ)央(ひろ)選手が、このたび行われました「KOSUKE KITAJIMA CUP 2026」（1月22日～25日 東京都/東京アクアティクスセンター）において、100ｍ自由形で優勝しました。

KOSUKE KITAJIMA CUP 2026

日程：1月22日～25日

場所：東京アクアティクスセンター（東京都）

≪大会結果≫

100m自由形：48秒92 優勝！

【松元克央選手コメント】

いつも暖かいご声援を本当にありがとうございます。

100ｍ自由形でしっかり優勝することができ、3月の日本選手権に向けて自信をつけることができました。

残り2カ月でさらにコンディショニングを上げ、日本新記録を目指して頑張りたいと思います。

【松元克央選手 公式応援サイト：https://www.mitsuuroko.com/sponsorship/katsuhiro-matsumoto/ 】

ミツウロコグループは今後も幅広い活躍が期待される松元克央選手を応援してまいります。

株式会社ミツウロコグループホールディングス

コーポレートアフェアーズ

電話03-3275-6300