学生は1,000円で90分遊び放題！トランポリンやクライミングをお得に楽しもう！ 「1,000円握りしめて来てみ学割」を実施！　2月6日(金)より　屋内アスレチック施設「トンデミ枚方」にて

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内アスレチック施設『トンデミ枚方』にて、2026年2月6日(金)～3月19日(木)の期間、「1,000円握りしめて来てみ学割」を実施します。

学生(中学生・高校生・大学生・専門学生・短大生)が2人以上で来店(※1)すると、トンデミが1人あたり1,000円で遊べる超お得なキャンペーン(※2)です。普段のカフェや映画を楽しむ金額で、非日常でアクティブな時間を楽しめます。学生だけの特別なこの機会に、クラスの友達や部活・サークルの仲間たちと『トンデミ枚方』で遊んじゃおう！

『トンデミ』ではトランポリンやクライミングなどの本格アスレチックを気軽に遊ぶことができます。関西初出店の『トンデミ枚方』は駅直結のため交通アクセスが抜群で、屋内施設なので天候を気にせず、みんなで楽しめる屋内アスレチック施設です。思いっきり体を動かして対戦したり、失敗して笑いあったり、普段見ることができない仲間の姿を見ることで、自然と仲が深まるはず。

※１…店頭で学生証をご提示いただきます。

※２…トンデミ初回利用の方は会員登録料も含めて1,000円で遊んでいただけます。

■『トンデミ』とは

『トンデミ』は「トランポリン」「クライミングウォール」「ロープウォーク」など人気のアクティビティを取りそろえた本格的な屋内アスレチック施設です。2017年4月に1号店のイオンモール幕張新都心店を開業以来、YouTubeやテレビ番組、SNSを中心にメディアでも話題で、天候に左右されず予定を決められる点も魅力の一つです。

2024年9月には関西初登場の『トンデミ枚方』を枚方市駅直結の商業施設「枚方モール」の3・4階にオープンし、現在は国内で5店舗展開。開業以来延べ330万人のお客さまに来場いただいています(※3)。『トンデミ』は、国内の屋内型アスレチック業態の第一人者として、今後も積極的に世界中から新奇性のあるアクティビティを導入し、お客さまに“ここにしかない”新しい体験価値を提供していきます。

※3…2025年4月時点バンダイナムコエクスペリエンス調べ

トンデミ枚方限定「1,000円握りしめて来てみ学割」概要

[販売・利用期間]

2026年2月6日(金)～3月19日(木)

※期間は予告なく変更する場合がございます。

[内容]

中学生・高校生・大学生・専門学生・短大生限定！

トンデミ利用料が期間中いつでも1,000円！

※トンデミを初めて利用するお客さまも会員登録料が不要です。

■利用方法

【当日利用】

受付で「1,000円握りしめて来てみ学割」利用希望の旨をお伝えいただき、

学生証をご提示ください。

【事前予約】

トンデミ枚方公式サイトより、クーポンコードを入力して予約してください。

また、当日学生証をご提示ください。

※WEBチケット割は対象外です。

【アソビューチケット】

アソビューにてチケットを事前販売します。

当日受付にてチケットと学生証をご提示ください。

▽アソビューのチケット販売ページはコチラ▽

https://www.asoview.com/channel/ticket/UwWb57PILQ/ticket0000048207

■注意事項

※『トンデミ枚方』でのみ利用できます。

※【1,000円握りしめて来てみ学割】は中学生・高校生・大学生・大学院生・専門学校生・短大生など学生限定のキャンペーンです。

※学生の方は入場の際に学生証の提示が必要です。

※小学生の方は対象外です。

※2026年4月から学生になる方は適用対象外です。

※本キャンペーンは初回利用のお客さまも会員登録料が不要です。

※過去に会員登録を済ませている場合でも本キャンペーンによるご利用については一律1,000円です。

※利用時間は90分です。

※ご来場のみなさまおそろいのうえ、まとめてのお会計、受付をお願いします。

※アソビューでご購入された場合はスマートフォンで購入時に発行された電子チケットを表示、店頭で提示してください。

※アソビューでご購入された場合は有効期限が切れたチケットは無効になり、使用できません。当日窓口で通常料金のチケットを購入してください。

※WEBチケット割を含む他割引との併用はできません。

※本チケットの払い戻し(換金)はできません。

※他料金プラン、団体料金、貸切プランは対象外です。

※今後、ほかの方法で販売を行う可能性があります。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tondemi-hirakata/NEWS/20260206_gakuwari.html

トンデミ枚方 基本情報

[店舗情報]

〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19-1 枚方モール 3・4F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/hirakata/

[SNS]

■Instagram：https://www.instagram.com/tondemi_namco/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@spaceathletic_tondemi

■X：トンデミ枚方：https://x.com/tondemihirakata

■トンデミ公式LINE： https://line.me/ti/p/@tondemi

[権利表記]

(C)Bandai Namco Experience Inc.



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです

(C)Bandai Namco Experience Inc.