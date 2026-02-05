【松屋】松屋60周年企画　第3弾「カルビ焼肉増量フェア」開催

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年2月10日（火）10時00分～2月17日（火）9時59分まで1週間限定で「カルビ焼肉増量フェア」を開催いたします。

■牛肉のグレードを上位2ランクに絞り込んだ旨味あふれる牛カルビ肉。

期間限定対象メニュー増量フェア

本フェアは、2026年に創業60周年を迎えた松屋フーズによる60周年記念企画の第3弾です。

ジューシーで柔らかな牛肉で人気の「牛カルビ肉」を、期間限定で“お肉増量”にてご提供いたします。

増量対象商品は、定番の「カルビ焼肉定食（お肉1.3倍）」をはじめ、「プルコギ定食（お肉1.5倍）」「キムカル丼（お肉最大1.5倍）」の3種の焼肉メニュー。いずれも牛カルビ肉の美味しさをしっかり味わっていただけるよう、使用する牛肉のグレードを上位2ランクに絞り込み、期間限定で増量いたします。美味しさにこだわった松屋の牛カルビ肉をたっぷりお楽しみください。もちろん、お持ち帰りにも対応しており、ご家庭の食卓や育ち盛りのお子さまの夕飯にもぴったりです。

■テイクアウトはさらにお得。対象メニュー注文であったか具だくさん「豚汁」が100円に！！

フェア期間中、カルビ焼肉増量フェア対象メニューをテイクアウトすると、具だくさんの「豚汁」が通常価格より140円引きの100円で購入できます。「カルビ焼肉増量＋豚汁」で、食べごたえも温かさも一緒に。忙しい日の持ち帰りにも、満足感の高い組み合わせです。ぜひテイクアウトでたっぷりのカルビ焼肉メニューと豚汁で松屋をお楽しみください。忙しい日や、少し疲れを感じる夜にも、「今日はよく頑張った」と思える食事の時間を。

松屋は創業60周年の節目に、これからも身近で頼れる存在として、日々の暮らしに寄り添う食事を提供してまいります。

対象メニュー １.カルビ焼肉定食 / ２.プルコギ定食 / ３.キムカル丼

※上記定食メニューに関わるダブル定食・各種セット、単品も、すべて対象になります。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

※定食のライスは、大盛・特盛が無料です。

※上記対象メニューをテイクアウトでご購入のお客様に限り、豚汁を100円で販売します。

※株主優待券は上記メニューにご使用いただけます。

株主優待券にて、「各種ダブル定食」ご注文の際は、提供口にて、シングル定食とダブル定食

の差額分をお支払いください。

発売日 2026年2月10日（火）10時00分～2月17日（火）9時59分

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。

