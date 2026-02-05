～青森と東京・五反田を「食とeスポーツ」で結び、地域貢献の新たな形を共創～「eスポGOMI with LIDEAL Aomori in 品川区五反田」開催決定

株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.（所在地：東京都中央区、代表：高木 光治）は、2026年3月14日（土）に開催される「eスポGOMI with LIDEAL Aomori in 品川区五反田」の運営に、eスポGOMI開催委員会（一般財団法人日本財団スポGOMI連盟／株式会社Life Reversal Gaming.／横濱OneMM）の一員として参画いたします。

本イベントは、一般社団法人 LIDEAL Aomori（所在地：青森県弘前市、代表理事：多々良 敦斗）と株式会社アッティ（所在地：東京都品川区、代表取締役：梁燦久・リャンチャング）が共同で開催するものです。

2025年12月6日開催「eスポGOMI with LIDEAL Aomori」の様子

主催のLIDEAL Aomoriは、2025年12月に開催した「eスポGOMI with LIDEAL Aomori」に続き、本企画を主導します。LIDEAL Aomoriと共催のアッティ社は、2年前のサッカーを通じた交流をきっかけに、スポーツが持つ“人と地域をつなぐ力”を軸とした地域貢献の形を模索してきました。そして今回、五反田エリアで韓国料理店「アッパオンマ」を運営する同社との縁を背景に、「街をともに盛り上げ、地域に根ざした活動を広げていきたい」という両者の想いが一致し、イベントの開催が決定。当社も運営としてその活動をサポートいたします。

また、この活動は将来的に「東京の飲食店」と「青森の生産者」をつなぐ新たな交流の場となることを見据えています。単なるごみ拾いに留まらず、都市と地域の関係性を構築する「アグリカルチャー」をテーマに掲げ、参加者の皆様と楽しみながら、持続可能な地域連携の形を構築することを目指します。

なお「eスポGOMI」は、eスポーツとごみ拾い（スポGOMI）を組み合わせた環境保全イベントです。当社はeスポGOMI開催委員会の一員として、eスポーツの「楽しさ」というエッセンスを最大限に引き出し、街をきれいにするだけでなく、参加者が楽しみながら地域の未来を考えるきっかけを創出いたします。

＜eスポGOMIとは？＞

「eスポGOMI」とは、世界中で問題になっている海洋ごみ問題をより多くの方に知ってもらうために、コンピューターゲームによる競技型スポーツ「eスポーツ」と、ごみ拾い活動にスポーツのエッセンスを加えた社会奉仕活動「スポGOMI」をかけ合わせた環境保全イベントです。3名1チームを結成し、制限時間内に規定エリアで集めたごみの量と種類でポイントを競い合い、最も多くポイントを獲得したチームが勝利となります。チームワーク・達成感・爽快感というスポーツの要素を通じて、子供から大人まで気軽に楽しくご参加いただけます。

▼eスポGOMIについて

https://note.com/espogomi/n/n228b5b6fcf18

＜イベント概要＞

＜応募要項＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77755/table/49_1_44c615899d3d7bd3f3286707ec59f6b7.jpg?v=202602050121 ]

3名のチームを結成し、下記URLまたは二次元コードよりご応募ください。

※参加費無料

※お申込み多数の場合、抽選となる可能性があります。

※2名以下での応募も可能ですが、他の参加者と同じチームになる場合があります。

応募フォーム：https://forms.gle/GuUhgjmT1nDkW5MH8

＜大会クレジット＞

主 催：一般社団法人 LIDEAL Aomori

共 催：株式会社アッティ

運 営：eスポGOMI開催委員会（一般財団法人日本財団スポGOMI連盟／株式会社Life Reversal Gaming.／横濱OneMM）

協 力：※調整中※

後 援：※調整中※

＜団体概要＞

一般社団法人 LIDEAL Aomori

一般社団法人 LIDEAL Aomoriは、青森県弘前市を拠点とするサッカークラブ運営法人です。「サッカーを通じて地域と社会の未来を切り拓く」ことを使命とし、サッカーを軸に、地域社会と企業、そして人をつなぐプラットフォームを目指しています。

株式会社アッティ

株式会社アッティは「国籍・性別・人種などの属性に関係なく、ハードワークする人が活躍できる社会の実現に貢献する」という理念のもと、

『韓国料理 アッパオンマ | 濃厚タッカンマリと自家製レモンサワーの店』、『会員制治療院RAND・ボディコンディショニングRAND』、『介護施設 | ありらんの家』の運営などの事業を展開しています。

一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

ごみ拾いをスポーツと捉え、競い合い汗を流しながらごみを拾うことで、健康な体づくりと子どもから大人までごみを捨てないリサイクル習慣を意識させ、きれいで暮らしやすい街づくりに貢献し、スポーツと環境の融合を実現させ、スポーツの新たな魅力を提案することで、日本スポーツ界の発展に寄与することを目的としております。https://www.spogomi.or.jp/(https://www.spogomi.or.jp/)

株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.は、ゲームを通じて世界中の多様な人々と繋がり、ゲームの未知なる可能性を見出し、社会にとってプラスとなる新たなる価値創りに挑戦している会社です。ゲームが単なる娯楽ではなく、人と人／人と地域とが繋がるコミュニケーションツールにもなるということを発信し続けます。

社名：株式会社Life Reversal Gaming.

本社所在地：東京都文京区向丘1-16-16

代表取締役：高木光治

事業内容： 課題解決事業、コミュニティ事業、教育・研修事業、クリエイティブ事業、イベントサポート事業

事業設立： 2020年11月

HP：https://life-reversal-gaming.co.jp/