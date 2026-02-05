【2/12(木)渋谷開催】新潟県スタートアップ4社が集う「StartupListピッチ with NINNO ACCADEMIA」

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、新潟県のスタートアップ4社が集う「StartupListピッチ with NINNO ACCADEMIA」を開催いたします。

本イベントは新潟でイノベーションの入り口を人々に開放し、挑戦のきっかけを与える場所「NINNO ACCADEMIA」主催にて、新潟県の補助事業を活用し、県内で起業支援を行う株式会社スナップ新潟との共同企画として実施します。

▽参加希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4831527/

本イベントは、毎月最終火曜の10時～13時に開催するピッチイベント「StartupListピッチ」の一環です。



新潟県のスタートアップ4社がピッチを行い、その後、参加者も交えてメンタリングを実施します。最後は全体交流会も予定しており、ネットワーキングの場も提供いたします。

StartupListピッチは2015年の開始以来、開催数は累計100回を超え、これまでにのべ500社以上のスタートアップ企業が登壇いたしました。

本イベントを通じて、数多くの起業家・投資家の皆様へ新たな出会いの機会を創出いたします。



【開催概要】

- 日時： 2026年2月12日（木）17:00-19:30- 開場： SHIBUYA QWS （渋谷キューズ）渋谷区渋谷２丁目２４－１２ スクランブルスクエア 15F

プログラム：

◆17:00-17:10 オープニング「NINNO ACCADEMIA」紹介

◆17:10-17:40 スタートアップ ピッチ（6分 × 4社）

◆17:40-18:40 メンタリング

皆様をグループ分けし、登壇者全員と直接お話いただきます

◆18:40-19:10 交流会

登壇企業：

HUB SAUNA株式会社

株式会社Fromm

株式会社LacuS

株式会社AYMEN

【本イベントに関するお問い合わせ先】

プロトスター株式会社

StartupListピッチ事務局

startuplist.pitch@theprotostar.co

プロトスター株式会社では、ミッション実現に向けて共に挑戦する新たな仲間を募集しています。

▽ 採用情報はこちら

https://www.theprotostar.co/recruit

【プロトスター株式会社について】

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

従業員数：約50名（パート、契約社員含む）

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員