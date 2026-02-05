こねこフィルムがあなたの街へ！？「こねこの里帰り」第4弾は2026年2月「福島県」にて撮影決定！

合同会社こねこフィルム

次の舞台は福島県！

「こねこの里帰り」第4弾は、福島県（2026年2月下旬）に決定しました。

福島といえば、豊かな自然と郷土料理、温泉が魅力ですよね！

福島にお住まいの皆様、福島のおすすめスポットや地元グルメ、撮影におすすめの場所など、ぜひ教えてください。企画やロケの参考にさせていただきます。

「こねこフィルム」が各地域ごとに、その地域の協力してくださる方々とともにその地域にまつわるショートドラマを制作するプロジェクト「こねこの里帰り」

合同会社こねこフィルムは、各都道府県の皆さまの協力を得ながら、その地域ならではのショートドラマを地域の方々と一緒に制作していく継続的なプロジェクト「こねこの里帰り」プロジェクトを立ち上げました。まずはこねこフィルムメンバーゆかりの土地で、その地域の方々の協力を得ながら映像制作をしてまいります。

なお、この取り組みがすすめばこねこフィルムメンバーの出身地以外でも、その土地ならではショートドラマを制作していきたいと考えております。

「こねこの里帰り」第1弾は、「第2回こねこフィルム レギュラー出演者オーディション」で見事レギュラー出演者の座を勝ち取った小橋川建(こばしかわ たつる)さんの出身地、沖縄県伊江島および沖縄県内で、「こねこの里帰り」第2弾はこねこフィルムレギュラー松本玲奈（まつもとれいな）さんの出身地広島で撮影をしました。

「こねこの里帰り」第3弾では、ゆかりのない北海道で撮影に臨みました（2月中旬以降投稿予定）

沖縄で撮影された、「非戦」（2025年8月15日 投稿）は縦型ショートドラマの常識を覆す13分の作品にも関わらず、500万回再生を突破し、その他にも人気のBLシリーズを筆頭に合計6作品を撮影

広島では、松本玲奈さんのノンフィクションストーリー「上京」や、尾道ラーメン壱番館様、ヒロシマエキニシ様、おたふくソース様にご協力を経11月末にかけて約13本が投稿される予定です。

こねこの里帰り『沖縄県編』にご協力いただいた皆さま(敬称略)

制作協力：

翁長大輔(株式会社ネクストヒーローズ沖縄)

米原直紀(株式会社琉球イレブン)

ロケ地・衣裳・小道具協力：

伊江村 商工観光課 / 伊江村 西江上公民館 / 小橋川家牛舎 / 島村屋観光公園 / 島守のうた実行委員会 / 伊江村立西小学校 / ポルタアンドゲート / 美々ビーチいとまん / ホテルユクエスタ東町 / うるま市多目的ドーム / 沖縄県うるま市 / 伊波大志 (敬称略)

【広島シリーズ】
こねこの里帰り『広島編』にご協力いただいた皆さま(敬称略)制作協力：

大義サトシ(オフィス大義/ライチャースネスピクチャーズ)



ロケ地・衣裳・小道具協力：

オタフクソース株式会社/ 創作ダイニング JA-KEY / 酔心/ 尾道ラーメン壱番館/広島エキニシ/ 広島フィルムコミッション/ 尾道フィルムコミッション / 尾道商工会議所/ Lab.751/ 御袖天満宮

島津見こねこの里帰り 福島県編 担当者 島津見

こねこの里帰り福島県編、担当者の島津見(しまず けん)です。今回この里帰りが決まったのは、去夏に行った福島への一人旅がきっかけでした。そこで出会った奇跡的なご縁と、人々の温かさ、そしてなお残る被災の記憶。それら一つ一つと真摯に向き合い、をこねこフィルムで作品として届けてみたい、そう思い立ちこの企画を担わせていただきました。こねこフィルムと福島の魅力を掛け算してお届けします！

福島の魅力を、ドラマに。

桃、喜多方ラーメン、会津の郷土料理やブランド牛、会津漆器や伝統工芸、温泉や磐梯山・会津の自然、浜通り・中通りの海の幸…地域ならではの素材と風土を活かしたショートドラマを、皆さまと一緒に創り上げたいと考えています。飲食店、特産品ショップ、撮影協力、エキストラ協力など、ご興味のある企業・団体・個人の皆さまは、下記よりぜひご連絡ください。

「こねこの里帰り」プロジェクト お問い合わせフォーム↓

「こねこの里帰り」プロジェクト お問い合わせフォーム↓

こねこフィルムについて

「こねこフィルム」は映画やドラマの現場で経験を積んだ精鋭クリエイターたちが集まり、新たな価値を創造するプロフェッショナル集団。2023年6月からTikTokを中心としたSNSに毎週作品を投稿し、開設わずか1年でSNS総フォロワー数100万人突破。現在はさらに拡がりSNS総フォロワー500万人超、累計再生回数25億回を超える。(2025年8月15日時点)

こねこフィルムでは、企業タイアップや様々なクリエイターとのコラボを実施しております。ご希望の方はお問い合わせをお待ちしております。

会社概要

合同会社こねこフィルム

所在地：東京都町田市

代表者：共同代表 三野和比古 / 共同代表 三野龍一

