ジェジュン、SEVENTEENのJEONGHAN＆DINOら出演！Mnet Japanで『魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―』放送決定！

・ジェジュン、SEVENTEENメンバーら各界で活躍する7人のイケメンが集結！

・南フランス・モンペリエを舞台に繰り広げられるトラベルリアリティショー

・2026年3月よりCS放送 Mnet Japanの＜ときめきリバイバル＞枠にて放送決定！

CJ ENM Japan 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：崔起容〔チェ・ギヨン〕）は、ジェジュン、SEVENTEENのJEONGHAN＆DINOらが出演するトラベルリアリティ番組『魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―』を2026年3月よりMnet Japanで放送決定したことを発表いたしました。

『魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―』は、ジェジュン、SEVENTEENのJEONGHAN、DINOをはじめ、俳優のイ・ジュアンとカン・ヒ、ミュージシャンのjun p（ジュンピ）、Ciipherの元メンバーのタンといったそれぞれの分野で忙しく活躍している7人のイケメンたちが大集合したトラベルリアリティショーです。

歴史的建造物が立ち並び、大学都市としても知られるフランス南部・モンペリエを舞台に、美しい街並みや壮大な景色を巡る旅が繰り広げられます。互いにほぼ面識がなく、この番組を通じて出会った彼らが、旅を通じて打ち解け、お互いを知っていく過程も必見です。

＜番組情報＞

ジェジュン、SEVENTEENのJEONGHAN、DINOら7人のイケメンたちが一堂に会しフランス旅行を満喫するトラベルリアリティ番組！旅に出る前の顔合わせでは緊張の色がうかがえるが、忙しい日常を忘れ旅行をする中で打ち解けていく姿は必見。ドラマや舞台とは違う、なかなか見られない新たな彼らの魅力に、思わず笑みがこぼれてしまうこと間違いなし！フランスの美しい風景とともに、7人のイケメンたちが紡ぐ特別な旅の物語をお楽しみに！

＜番組基本情報＞

2026年3月22日(日)14:00～ 放送スタート

初回放送：(日)14:00～

再放送：(月)深2:00～、(水)21:30～、(土)7:30～

出演者：ジェジュン、JEONGHAN＆DINO(SEVENTEEN)、イ・ジュアン、カン・ヒ、jun p、タン 2023年 (C)iMBC / 全12回 / 各30分 / 字幕放送

※Mnet Smart+での配信はございません。



番組情報ページ：https://mnetjp.com/program/3274/(https://mnetjp.com/program/3274/)

＜ときめきリバイバル＞

本番組は、Mnet Japanにて2026年1月から始動した新放送枠「ときめきリバイバル」に新たに編成された番組です。「ときめきリバイバル」は毎週日曜日12時～14時の放送枠で、アンケートによってリクエストの多かった韓流スターが出演する番組を特集します。特設サイトより、ぜひリクエストをお送りください！



「ときめきリバイバル」特設サイト：https://mnetjp.com/sp/2026/tokimeki-revival/(https://mnetjp.com/sp/2026/tokimeki-revival/)

