「風燕伝：Where Winds Meet」Ver1.3「万籟を鳴らす春風」が2月6日 配信開始！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

Everstone Studioが展開する、武侠オープンワールドアクションRPG『風燕伝：Where Winds Meet』は、最新アップデート Ver.1.3「万籟を鳴らす春風」を 2026年2月6日（金） に配信することをお知らせします。本アップデートでは、旧正月（春節）シーズンにあわせて、新流派の追加をはじめ、新たな秘術、ワールドボス、ギルド戦リーグ、期間限定イベントなど、多彩な新コンテンツが江湖の世界に実装されます。

■ 新流派「梨園」登場（2月13日実装）

伝統演劇文化と武術を融合させた新流派「梨園」が新たに参戦。舞台演技のような優雅な動きと流れるような足運びを特徴とし、歌・舞・演技の要素を戦闘スタイルへ昇華。リズムと緩急を活かした独自の戦闘で、戦場を支配します。

■ 新奇術「縮骨功」の実装

Ver.1.3では、新奇術「縮骨功」を実装。発動すると一定時間キャラクターの体を縮小でき、発動すると一定時間、キャラクターの身体を小さくすることができ、これまで侵入できなかった場所への探索や、危機的状況での奇襲・回避といった戦略的なプレイが可能になります。本スキルは春節限定イベント「三寸の身」でも活用可能です。

■ 新ワールド首領「酔拳客」と「宿棺主」が同時に2体実装！

アップデート後、フィールド探索中に遭遇可能な強敵野良首領が新たに2体登場します。豪放奔放な戦い方を見せる「酔拳客」と、不気味で重厚な存在感を放つ「宿棺主」。

対照的な戦闘スタイルを持つ2体が、プレイヤーの実力と戦術を試します。仲間と協力し討伐に挑みましょう。

■ 新PvP「同盟戦リーグ」が開幕

2月6日のアップデート以降、大型対人コンテンツ「同盟戦リーグ」が実装されます。本コンテンツでは、新たなギルド戦リーグが開幕し、予選から本戦へと進行するリーグ形式のバトルが展開されます。まず予選マッチによって参加ギルドがグループ分けされ、その後、レギュラーシーズンにてランキング戦が実施されます。シーズンを通じて行われるマッチ戦を勝ち抜くことで、長期的に楽しめる競技体験を提供します。

また本リーグ戦では限定称号など豪華アイテムも獲得可能。ギルドメンバーと連携し頂点を目指しましょう。

■ 春節限定イベント開催（2月6日～3月5日）

旧正月（春節）期間中、江湖の街並みは提灯と装飾で彩られ、春節カーニバルや賑やかな街並みを再現した賑やかな祝祭イベントが開催されます。プレイヤーは仲間とともに、春節ならではの雰囲気を体験しながら、外観アイテムや各種報酬を獲得できます。仲間とともに、特別な春節を体験してください。

■ 公式情報

公式サイト：https://www.wherewindsmeetgame.com/

Discord：https://discord.gg/eQc47PbWCK

X：https://x.com/WWM_JP

Facebook：https://www.facebook.com/WhereWindsMeet

Instagram：https://www.instagram.com/where_winds_meet/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjdxyVRi-PLb21R5Ybj7R-w

■ Everstone Studioについて

Everstone Studioは、オープンワールドおよび古代叙事をテーマとしたゲーム開発に注力する新進気鋭のゲームスタジオです。

武侠精神への情熱と、物語構築、バトル演出、レベルデザインなどにおける豊富な経験を持つ開発者たちによって構成されています。

国際的なゲーム制作手法と中国古典文化の美意識を融合させ、歴史的背景や武術要素を取り入れたキャラクターとともに、最先端技術を用いて奥行きのある世界を描くことを目指しています。

史実と幻想が交錯する広大な世界観の中で、自由度の高い体験を提供することで、プレイヤーとの深い結びつきを創出していきます。

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。

