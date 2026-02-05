【トランスコスモスオンラインセミナー】【ご好評につき再配信】人手不足、まったなし！～いま求められる店舗／施設の負担軽減とCX向上への最適解～を3月10日（火）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー【ご好評につき再配信】人手不足、まったなし！～いま求められる店舗／施設の負担軽減とCX向上への最適解～を3月10日（火）に開催します。

「お客様に向き合いたいのに、忙しすぎて接客に集中できない・・・」

顧客ニーズの多様化や労働環境の変化など、店舗や施設の運営は多くの経営課題に直面しています。

特に、労働人口の減少の影響は強く、従業員に依存した「スタッフ頼み」の店舗運営は限界を迎えています。

本セミナーシリーズでは、多くの現場や本社部門に潜在している課題を「顧客体験」「コスト削減」「売上向上」の三つの視点から解説。働くヒトの価値を最大化する「新しい店舗／施設のカタチ」をご紹介します。

第一回では、問い合わせチャネルの集約による店舗の負担軽減とVOC活用による顧客体験の向上をご紹介。スムーズなデジタル化の実現や付加価値の創出につながった実践事例を交えながらご案内します。ぜひご活用ください。

セミナーハイライト

●現場の負担軽減とサポートする本社部門の新しいカタチ

●次世代ソリューションを活用したコスト削減と付加価値の最大化

●参加特典：簡易診断サービス（5社限定）このような方が対象です

このような方が対象です

●拠点のコスト削減や、売上拡大に向けてお悩みの担当者様

●多拠点を管掌し、情報の一元化にお悩みの部門担当者様

●店舗従業員の定着や確保にお悩みを抱えるご担当者様

●セミナー概要

日時： 2026年3月10日（火）14:00～14:50

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL：https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260310_1.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

開会のご挨拶

多拠点運用における負荷分散と新しいカタチ

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 DCC総括 事業推進本部 営業推進一部 松原 明秀

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 DCC総括 事業推進本部 営業推進二部 小平 茂樹

次世代ソリューションを活用したコスト最適化と付加価値化

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 DCC総括 事業推進本部 営業推進一部 松原 明秀

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 DCC総括 サービス開発本部 コミュニケーション開発部

コミュニケーション開発課 伊良皆 高

質疑応答

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)