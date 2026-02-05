【アイサンテクノロジー】堺市における自動運転バス実証実験中の事故に関するインターネット上の誤報道につきまして

アイサンテクノロジー株式会社

この度、2月3日に大阪府堺市で発生しました自動運転バスの実証実験中における事故に関しまして、様々なメディアにて報道がされております。

本実証実験について、当社グループは一切関与をしておりませんが、一部の記事において、本実証実験に当社保有の自動運転バスが利用され、事故を起こしたような誤解を招く報道がされていることを受けまして、本件に関し以下の通りお知らせいたします。

１. 該当ページにつきまして

■Yahoo!ニュース（讀賣新聞オンライン）

https://news.yahoo.co.jp/articles/12821a2ff1007cfe547f7182e375f796ea5c2b38

本リンク先の記事中央部分に、

【写真】実証実験された自動運転バス

というリンクが貼られております。

そのリンクをクリックしますと、当社保有の自動運転バスの写真、および当社の名前が冒頭に表示される記事にページが移行いたしますが、当実証実験に当社グループは一切関与しておらず、車両の提供も行っておりません。

２. 弊社の対応と今後の方針につきまして

１． 誤情報投稿者への連絡

該当する誤情報を発信したサイト運営者またはマスメディアの投稿に対して、削除もしくは記事の修正の対応を依頼しております。

２． 継続的な情報発信

弊社の公式サイトおよび公式SNSを通じて、正確な情報提供に努めてまいります。

当社は、今後も「未来の社会インフラを創造する」企業として、安心・安全を第一に自動運転社会の実現に努めてまいります。一方で、実証実験中に事故等が発生した場合は速やかに当社の公式サイトおよび公式SNSで発信をさせていただきます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【アイサンテクノロジーについて】

■会社概要

本社所在地：愛知県名古屋市中区錦三丁目7番14号 ATビル

設立：1970年8月

代表者：代表取締役社長 加藤 淳

資本金：19億2,251万円（2025年4月1日現在）

事業内容：

1.公共測量・登記測量・土木建設業向けCADシステムの設計・開発・販売及びサポート業務

2.計測機器・モービルマッピングシステム・自動運転システムの販売

3.三次元地図データベース整備のためのソフトウェア研究開発業務

4.三次元データ計測業務及び高精度三次元地図データベース作成の請負業務

5.自動運転に係るコンサルティング事業

会社HP：https://www.aisantec.co.jp/