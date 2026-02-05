藤枝市役所

ふじえだ陶芸村構想のコンセプトである「新たな創作」を体験するイベントとして、東京藝術大学 美術学部工芸科陶芸研究室の三上亮教授の指導・監修によるワークショップを開催します。

特徴・セールスポイント等

・東京藝術大学美術学部工芸科陶芸研究室の三上亮教授と、同大出身の陶芸家が来藤し、参加者に直接指導を行います。

・市内で採取された土を用いて陶芸作品を作ります。

・陶土として精製されていない「原始的な土」で「人型」づくりを行う、「焼き物の原点」を体験します。

・４月開業予定の「道の駅ゆとりえせとや」の施設を公開利用する初めてのイベントとなります。

内容

日 時：２月７日（土） 午前11時～午後１時

（制作の状況により、午後２時まで延長する場合があります。）

場 所：道の駅ゆとりえせとや 陶芸センター体験室（藤枝市本郷5437）

内 容：藤枝市内から採取された土を用いて陶芸作品を作るワークショップ

参加者数：28人

参考情報

・本年度より藤枝市は「陶芸・アートを活かした地域づくり」の推進に向けて東京藝術大学への委託研究を実施しています。

・本ワークショップで制作した作品は、開駅式典日である３月28日（土）に焼成を予定しています。

関連ホームページ

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sports_bunka/chusankan/keikaku_torikumi/19962.html