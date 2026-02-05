カワサキから「Z500」が日本に初登場！パワフルさと扱いやすさを両立した新世代スーパーネイキッドが2026年2月28日に発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、日本初導入となる「Z500」を、2026年2月28日(土)に新発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/z/supernaked/z500

Z500 ■Z500

LIGHT, FUN, EASY:ライト・ファン・イージー

パワフルさと扱いやすさ、そして洗練されたスタイリングを宿す新世代Z

カワサキのスーパーネイキッドZシリーズに、新たにZ500が加わりました。行き交う人の視線を奪うスタイリッシュなルックスと扱いやすさを両立したこのモデルは、日常の移動から週末のツーリングまで、ライダーは爽快感あふれる走りを味わうことができます。

スタイリング面では、現代のZシリーズを象徴する「Sugomi」を取り入れたボディワークを採用。精悍かつアグレッシブな佇まいでありながら、ライダーに寄り添う扱いやすさも兼ね備えた形状としています。

Z500に跨がれば、そのルックスにふさわしいパフォーマンスを実感することができます。451cm³並列2気筒エンジン、250ccクラスベースの軽量シャーシ、リラックスしたライディングポジション、LEDヘッドライト、スマートフォン接続機能など、パワーと実用性を高い次元で両立しています。

Z500は、パワフルさと扱いやすさ、そして「Sugomi」を宿す新世代のライトウェイトZとして、幅広いライダーに心が躍るライディング体験を提供します。

■カラー

Z500(メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/876_1_b2abdde9816fc9d2b2e0e57f60090e02.jpg?v=202602050121 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd(KMT)において日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※当モデルの販売はカワサキプラザのみとさせていただきます。

※当モデルは「カワサキケアモデル」です。

※ETC2.0は標準装備しておりません(アクセサリーパーツの設定もございません）。

■主な特長

▼スタイリング・デザイン

ミラーステー:トラス構造部

・Zシリーズに共通する、身をかがめ獲物を狙うようなクラウチングスタンス、低く構えたフロントフェイス、跳ね上がるテールといった「Sugomi」のデザイン要素により、カワサキのスーパーネイキッドであることがひと目で分かるシルエットを実現

・力強く引き締まったデザインのボディワークが、Z500 の優れたパフォーマンスを視覚的に表現

・トラス構造で設計され、振動を抑えて後方視認性を向上させたミラーステー

▼エンジン



・ベースとなるZ400からエンジン排気量を53cm³ 拡大

・排気量増加に合わせてバランサーシャフトを再設計

・クラッチ容量を拡大、クラッチスプリングレートやプレート材質も排気量増加に合わせて最適化

・従来モデルZ400から35kW(48PS) から39kW(53PS) に増加、全回転域にわたって性能が向上

・低中回転域のトルクが増加したことにより低速域からの加速力が向上し、日常走行でよく使用する回転域での力強いレスポンスと扱いやすさに貢献

▼シャーシ・サスペンション



・250cc クラスをベースに設計されており、軽量でスリムな車体構成を実現するとともに、高い剛性と耐久性を備えるトレリスフレーム

・スーパースポーツスタイルのショートホイールベースとロングスイングアームのシャーシレイアウトを採用

・拡大した排気量と重量に合わせて最適化されており、ブレーキングや加速時のピッチングを適切に抑えるように調整されたフロント・リヤサスペンション

▼ライディングポジション



・リラックスしたライダートライアングルは様々なライダーの体格やライディングシチュエーションに適応し、Z500の扱いやすい特性に貢献

・ワイドなハンドルバーは、ライダーによるダイナミックなコントロールを可能にし、Z500の優れた操縦性に貢献、低速域での取り回し性を向上

・低反発ウレタンを使用し優れた乗り心地を提供するシート

※パッセンジャーのシートはZ400 と同様のデザイン

▼ライディングフィール・走行性能



・日常走行からスポーツライディングまで幅広いシーンで爽快な走りを楽しむことができる、全回転域でバランスに優れた出力特性と軽量シャーシ

・手の疲労を軽減、軽くて分かりやすいクラッチフィールで高いコントロール性を提供

▼電子制御・ライトユニット

・小型で軽量ながら、精密な制御を実現しているニッシン製ABSコントロールユニット

・小型で軽量ながら、精密な制御を実現しているニッシン製ABSコントロールユニット

・Z7 HybridやZ900に採用されているトリプルLEDヘッドライト

・洗練された外観を演出しているLED テールライト

・ライダーを高揚させるバースタイルのタコメーターとハイコントラストフルLCD インストゥルメントを採用

・メーター内はカワサキオリジナルのフォントを使用し、走行時の視認性を向上

メーター表示内容:オドメーター、バースタイルタコメーター、ギヤポジションインジケーター、燃料計、デュアルトリップメーター、航続可能距離、瞬間／平均燃費、水温、時計、デバイス通知（スマートフォン接続機能・メール・電話）、サービスインジケーター、エコノミカルライディングインジケーター

・左ハンドルスイッチボックスにハザード機能追加

・スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」、「ナビ機能」が利用可能

※主要諸元などにつきましてはカワサキモータースジャパンのホームページをご覧ください。

※「音声コマンド」「ナビ機能」は有償ライセンスが必要になりますが、このモデルを新車でご購入いただいたお客様には、納車時にお渡しする二次元バーコードにより1 年間無償でご利用いただけます。

※無償ライセンスの有効期間終了後に継続して利用される場合は、ライセンスの購入が必要となります。

■カワサキケアモデルとは

安全・安心なモーターサイクルライフをサポートするため、1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換（オイルフィルター含む）を無償でお受けいただけるモデルです。

https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/(https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/)

■カワサキ プラザについて

全国94店舖*のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。

また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

*2026年2月現在

▽お近くのカワサキプラザ検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-876-cc15c4449f481c6dcfed45468c46c435.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/