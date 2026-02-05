フィッシュアイズームレンズ“RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM”を発売　世界初となる全周190°をカバーする画角やドロップインフィルターに対応

キヤノン株式会社

キヤノンは「EOS Rシステム」の交換レンズ「RFレンズ」の新製品として、世界で初めて（※1）全周190°の画角をカバーするフィッシュアイズームレンズ“RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM”を2026年2月20日に発売します。

RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM

“RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM”は、従来機種である「EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM」（2011年7月発売）以来、約15年ぶりにキヤノンが発売するフィッシュアイズームレンズです。全周190°の迫力ある映像表現とズーム対応で柔軟な構図を実現する魚眼撮影機能に加え、「L（Luxury）」レンズならではの優れた描写性能、操作性、耐環境性、堅牢（けんろう）性を兼ね備えたレンズとして、ユーザーの創造性を広げる撮影体験を提供します。さらに、動画撮影の快適性を高めるドロップインフィルター（※2）や2D 180°VR映像の撮影にも対応しており、多様な映像制作のニーズに応えます。

■ 世界で初めて全周190°の画角をカバーするフィッシュアイズームレンズ

フルサイズカメラ装着時は全周魚眼（※3）から対角線魚眼までの撮影、APS‑Cカメラ装着時は対角線魚眼での撮影が可能です。全周魚眼撮影では、水平・垂直ともに190°の視野を収めることができ、被写体を円の中に配置したユニークな表現が可能です。従来機種から画角が10°広がったことで、周囲の情報をより広く取り込み、特徴的な歪曲表現で迫力ある全周魚眼撮影を行うことができます。また、対角線魚眼撮影では、対角で180°の広視野を撮影することができ、画面全体を広く使い、遠近感を生かしたダイナミックな表現が可能です。

■ ズーム全域での高画質な撮影を可能にするLレンズならではの優れた光学性能

「レプリカ非球面レンズ」2枚、「UDレンズ（※4）」5枚を含む11群16枚の光学設計により、広角端での開放F値2.8の大口径と画面全域での高画質を両立するとともに、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写を可能にしています。また、特殊コーティング技術「ASC（Air Sphere Coating）」により、画質劣化の原因となるフレア・ゴーストを低減しています。さらに、最短撮影距離0.15ｍ（※5）、最大撮影倍率0.35倍（※5）での撮影が可能で、広い画角と遠近感を生かした表現力豊かなクローズアップ撮影を行うことができます。

■ 静止画撮影に加え動画撮影にも適した快適な操作性

優れた光学性能や多彩な機能を搭載しながら、従来機種と比較して、質量を約540gから約476gに軽量化しており、機動力を生かした撮影が可能です。また、静止画撮影での高速・高精度AF、動画撮影での静かで滑らかなAFにより、動きの激しい被写体でも快適に撮影することができます。さらに、ドロップインフィルターに対応しており、動画撮影に有用な可変NDフィルターを使用することができます。加えて、リアフォーカスの採用により、フォーカスブリージングの発生を抑制しており、安定した構図での動画撮影が可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13980/table/1172_1_4871a4cb07ef4ad94093af21e1fd1c17.jpg?v=202602050151 ]

※1 35mmフルサイズセンサーに対応するレンズ交換式カメラのレンズとして。2026年2月4日現在。（キヤノン調べ）

※2 同梱の「ドロップイン クリアフィルター」（別売りの「ドロップイン クリアフィルター A」と同等品）／「ドロップイン 可変式NDフィルター A」（別売り）／「ドロップイン 円偏光フィルター A」（別売り）を装着可能。必ず1つのフィルターを装着する必要があります。

※3 動画撮影時に全周魚眼撮影が可能なカメラ機種は、オープンゲート記録に対応する「EOS R6 Mark III」（2025年11月発売）、「EOS C50」（2025年11月発売）、「EOS C400」（2024年9月発売）です。「EOS C400」はファームアップ（Ver.1.4.0.1以降）が必要。2026年2月5日現在。

※4 UD（Ultra low Dispersion=特殊低分散）ガラスを用いたレンズ。

※5 最短撮影距離0.15ｍは、焦点距離7-14mm、AF時。最大撮影倍率0.35倍は、焦点距離14mm、AF時。