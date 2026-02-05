【ニチイ学館主催】 介護業界の企業5社が集結！介護職の合同就職イベント「介護のお仕事マッチングフェア in熊本城ホール」2026年3月15日（日）に熊本エリア初開催

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、熊本エリアで介護の仕事を探している方を対象とした合同就職イベント「介護のお仕事マッチングフェア in 熊本城ホール」を 、2026年3 月 15 日（日）13:00から16:00、熊本県熊本市の「熊本城ホール3階 中会議室B2-3」にて開催いたします。熊本エリアでの本イベントの開催は今回が初となります。

厚生労働省が2024年に発表したデータによると、2040年には約272万人の介護職員が必要とされており※、人材の確保・育成は国を挙げての課題となっています。

また当社では1996年より介護資格講座を運営しており、修了生の中には現在介護の仕事に就いていないといった、いわゆる潜在介護人材も一定数存在しています。

このような状況の中、当社では介護事業者が単独ではなく業界全体で協力し、介護人材の採用に取り組むことが重要と考え、介護業界の企業・団体が一堂に会する合同就職イベント「介護のお仕事マッチングフェア」を企画しました。本イベントは熊本のほか、札幌・名古屋・大阪・岡山の計5エリアで開催予定です。

「介護のお仕事マッチングフェア in 熊本城ホール」では、学研ココファン、セントケア九州、SOMPOケア、ツクイ、ニチイ学館（五十音順）の計5社が会場に集結。企業・団体の担当者と直接対話できる機会を提供します。

また、資格取得相談コーナーも設置します。「ブランクがあって不安」「資格はあるが現場経験がなくて心配」「介護の仕事に興味はあるが資格取得の方法が分からない」といった方に対し、介護講座修了生を多数輩出してきた当社ならではの情報を提供します。

事前の来場予約やブース訪問でもらえる QUO カードの特典もご用意しています。また、お車でお越しの方には、駐車場無料券も配布いたしますので、ぜひお気軽にご参加ください。

※参照元：厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

イベント詳細

【出展企業（五十音順）】

株式会社学研ココファン、セントケア九州株式会社、SOMPOケア株式会社、株式会社ツクイ、株式会社ニチイ学館

※出展企業は諸般の事情により変更となる場合がございます。

【イベント概要】

名 称：介護のお仕事マッチングフェア in 熊本城ホール

主 催：株式会社ニチイ学館

日 時：2026年3月15日（日）13:00～16:00（最終入場：15:30）

会 場：熊本城ホール3階 中会議室B2-3（熊本県熊本市中央区桜町3番40号）

参 加 費 ：無料

内 容：１.出展企業の各ブースで就職説明会を実施

２.資格取得相談コーナーの設置

特 典：１.事前予約＋当日ブース訪問で、最大2,500円分のQUOカードをプレゼント

２.お車でお越しの方には、駐車場無料券（3時間）を配布

（対象駐車場：パスート24 辛島公園駐車場、パスート24 熊本市辛島公園地下駐車場）

予約方法：以下、事前来場予約フォームにご入力ください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oq5Bh-fNBUCrbT4JLjeQwxN23qOHhBxJg4vZsGXwaihUMzg5SDdIRUZZSlJJTVlDNUo0UU9EVUwyWC4u

問合せ先：hc832j@nichiigakkan.co.jp（ニチイ学館 熊本支店宛）

詳細URL：https://nichiigakkan.my.canva.site/kaigoevent-kumamoto

【イベント内コンテンツ】

介護の資格取得相談コーナー

「介護の仕事に興味はあるけど、何から始めたらいいの？」「どんな資格が必要なの？」そんな疑問にお答えする相談コーナーです。介護資格の種類や取得までの流れ、働き方の選び方まで丁寧にご案内します。自分に合ったキャリアの見つけ方を知りたい方にもおすすめです。

会社概要

社 名：株式会社ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

代 表 者 ：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

所 在 地 ：東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ

創業年月：1968 年 12 月 [設立年月] 1973 年 8 月

事業内容：医療関連事業・介護事業・保育事業・ヘルスケア事業

U R L：

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k119(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k119)

（ニチイ求人サイト きゃりあネット）

https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k120(https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k120)