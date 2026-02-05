2月28日(土)より【『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』 POP UP SHOP】の開催が決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年2月28日(土)より【『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』 POP UP SHOP】を開催致します。
椿の花を手に持つ銀時達の描き下ろしイラストを使用した新商品が登場致します。
イベント概要
【会期】
2026年2月28日(土)～3月11日(水)
【場所】
ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店
東京都千代田区外神田4-3-2 アニメイト秋葉原 ANNEX 5F
商品情報
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- アクリルスタンド
価格：各1,760円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- クリアファイル
価格：550円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 和紙風アクリルキーホルダー
価格：各1,100円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングホログラム缶バッジ
価格：550円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングフォト風カード
価格：550円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングクリア色紙
価格：825円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- マット加工ステッカー
価格：各550円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- ジオラマアクリルスタンド
価格：各1,100円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングアクリルキーホルダー
価格：770円 (税込)
新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングマスキングテープ
価格：770円 (税込)
お買い上げ特典
【特典】ホログラムステッカー（全5種）
期間中、対象商品を1会計3,000円（税込）お買い上げごとに【ホログラムステッカー（全5種）】をランダムで1枚差し上げます。
※無くなり次第終了致します
最新情報はコチラをチェック！
・イベント特設HP
https://bushiroad-creative.com/topics/95287/
・ブシロードクリエイティブ公式HP
https://bushiroad-creative.com/
・ブシロードクリエイティブ公式X
@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)
・ブシロードクリエイティブストア公式X
@bushi_store(https://x.com/bushi_store)
記事内画像をご使用いただく際は、 権利表記の記載をお願いいたします。
(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会