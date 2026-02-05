ソニーネットワークコミュニケーションズ、鹿児島県初の「Warp Square (R) 」をサーキュラーパーク九州株式会社において提供

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（代表取締役 執行役員社長：中川 典宜、所在地：東京都港区、以下ソニーネットワークコミュニケーションズ）は、サーキュラーパーク九州株式会社（代表取締役：春木 優、所在地：鹿児島県薩摩川内市、以下CPQ）において、2026年2月11日から13日に開催される薩摩川内市主催の「Circular Challenge Week（サーキュラーチャレンジウィーク） in 薩摩川内」で、鹿児島県初となる、超短焦点4Kプロジェクターによる360度の高画質映像に囲まれたエンタテインメント空間 「Warp Square（ワープスクエア） (R) 」の提供を開始します。

■背景と目的

薩摩川内市は、「サーキュラー都市・薩摩川内市」の実現に向け、資源循環の取り組みや、AIデータセンター誘致を見据えた都市ブランドの確立を目指しています。ソニーネットワークコミュニケーションズは2025年8月、鹿児島県薩摩川内市より最優秀提案事業者として「薩摩川内市サーキュラー都市ブランディングプロジェクト支援業務」を受託し、同市のブランド価値向上とシビックプライド（都市に対する誇り）の醸成に取り組んでおり、その事業の一つとして、最新技術と環境配慮を融合させた体験型教育コンテンツを制作しました。

（参考）2025年8月12日 薩摩川内市

薩摩川内市サーキュラー都市ブランディングプロジェクト支援業務（公募型プロポーザル方式）に係る最優秀提案者を決定しました

https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1008/4/2/1/16899.html

■鹿児島県初展示「Warp Square」

「Warp Square」は、超短焦点4Kプロジェクターの映像を壁面に投影することで部屋そのものを仮想空間にする、ソニーグループのデザイン部門と研究開発部門が共同で開発した映像空間です。360度の高画質映像に囲まれることで、あたかもその場所にいるかのような没入体験を複数人で同時に体感できるエンタテインメント空間で、壁面へのプロジェクションとタッチセンサーを組み合わせる事で、より立体的な体感を実現します。

今回の展示では、イベントのテーマである「サーキュラーエコノミー（循環経済）」に合わせ、使用するプロジェクターや音響設備に一部リユース機材を活用しているほか、サーキュラーエコノミーを楽しく学べるコンテンツを放映することで、最先端の映像体験を提供しながら、資源の有効活用を体現する展示となっています。なお、「Warp Square」は、「Circular Challenge Week in 薩摩川内」終了後も常設展示します。

＜主なコンテンツ＞

- サーキュラーエコノミー教育コンテンツ（薩摩川内市制作）：サーキュラーエコノミーを楽しく学べる- サーキュラーパーク九州構想体験コンテンツ：九電グループの施設やCPQの工場見学を疑似体験- 360°バーチャル地球探索：世界中のあらゆる場所へ「ワープ」する体験

■「Circular Challenge Week in 薩摩川内」開催概要

「サーキュラーエコノミーを楽しく学ぶ3日間」をテーマに、市民向けの体験フェアや企業向けのビジネスフォーラムが開催されます。

- 期間：2026年2月11日～ 2月13日（うち「サーキュラーパーク九州」ツアー内「Warp Square」体験は2月11日、13日に実施 ※事前要予約）- 会場：SSプラザせんだい（鹿児島県薩摩川内市平佐1丁目18）- 主催：薩摩川内市- 公式サイト：https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1008/4/20251022/index.html

■「Circular Challenge Week in 薩摩川内」実施内容（抜粋）

・「サーキュラー都市フォーラム ～循環がつなぐ、新たな価値共創とビジネスのかたち～」

イベント2日目の2月12日は、さまざまな業界のリーダーが登壇するフォーラム「サーキュラー都市フォーラム ～循環がつなぐ、新たな価値共創とビジネスのかたち～」が開催され、ソニーネットワークコミュニケーションズ 執行役員 副社長の永井 直紀、CPQ 代表取締役の春木 優が登壇します。

- 実施日時：2026年2月12日- 会場：SSプラザせんだい多目的ホール- 登壇者：ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員 副社長 永井 直紀、サーキュラーパーク九州株式会社 代表取締役 春木 優 ほか- 公式サイト：https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1008/4/20251022/18424.html

・「ぐるっとサステナ体験フェア！」

イベント1日目の2月11日に開催される「ぐるっとサステナ体験フェア！」は、ソニーネットワークコミュニケーションズのコーディネートのもと、鹿児島県のSHIROYAMA HOTEL kagoshimaの総料理長を迎えた「料理教室」・愛知県蒲郡市サンローズ社の「カーテンハギレを活用したバッグ制作」、埼玉県日本シーム社の「ペットボトルのキャップを使ったコマ制作」等、サーキュラーエコノミー（循環経済）を 「見て・触れて・学ぶ」ことができる体験型フェアです。また、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する「PlayStation(R)5」「PlayStation(R)VR2」の体験コーナーを設けます。

イベント詳細は公式サイトを参照ください。

https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1008/4/20251022/index.html#1

ソニーネットワークコミュニケーションズとCPQは、今回の取り組みを通じて、薩摩川内市および関係各所と連携し、テクノロジーの力で地域課題の解決と新たな価値創出に貢献してまいります。

